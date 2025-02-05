Достройка Хмельницкой АЭС: разбираем ключевые факты

Кабинет министров инициировал достройку двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Для этого необходимо решение Верховной Рады. Несмотря на стратегическую важность проекта для энергобезопасности, он сталкивается с политическими дискуссиями и сопротивлением отдельных парламентских сил. В информационном пространстве также распространяется ряд мифов о потребности в атомной генерации, европейской позиции, стоимости строительства и его целесообразности в условиях войны. Подробнее о них - в нашем материале.

16 января комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ рекомендовал парламенту предоставить "Энергоатому" разрешение на приобретение у Болгарии двух реакторов ВВЭР-1000, необходимых для достройки ХАЭС. Это решение позволяет завершить переговоры и заключить соответствующее соглашение. Отдельный закон для реализации проекта будет принят на основе обновленного технико-экономического обоснования, адаптированного к современным условиям.

Правительство одобрило достройку Хмельницкой АЭС еще в апреле 2024 года, однако из-за задержек в Верховной Раде процесс до сих пор не сдвинулся с места. Все это время болгарская сторона демонстрирует конструктивный подход, продлевая срок разрешения на продажу оборудования.

Переговоры между Украиной и Болгарией продолжаются более двух с половиной лет. В сентябре 2024 года Болгария продлила срок принятия решения до марта 2025 года. Дальнейшая отсрочка зависит от ряда факторов, включая внутриполитическую ситуацию в Болгарии и геополитический контекст.

Показателен подход к вопросу в парламентах двух стран. В Болгарии дискуссия сосредоточена на экономических аспектах и стоимости сделки (окончательная цена согласована на уровне 600 млн евро). В то же время в Украине обсуждение часто выходит за пределы рациональных аргументов и сводится к распространению мифов: происхождения реакторов, европейской поддержки, вероятных коррупционных рисков и необходимости развития атомной генерации.

Миф 1. Энергоблоки будут работать на российском топливе

Правда: исключительно топливо американской компании Westinghouse или топливо, произведенное в Украине по технологии Westinghouse.

Это неправда и даже фейк, который регулярно опровергается на официальном уровне, но не теряет своей "популярности". На самом деле эта тема закрыта навсегда: еще в 2023 году "Энергоатом" завершил все необходимые работы для полного перехода на топливо Westinghouse во всех украинских атомных энергоблоках с реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-440.

Аналогичные реакторы в Болгарии Westinghouse обслуживает по 10-летнему контракту на поставку топлива от 2022 года. В апреле 2024 года Westinghouse Electric осуществила успешную перезагрузку топливных сборок ВВЭР-1000 на болгарской АЭС "Козлодуй", "спутником" которой должна была быть АЭС "Белене".

Энергоблоки №3 и №4 Хмельницкой АЭС будут работать исключительно на топливе американской компании Westinghouse или на топливе, произведенном в Украине по технологии Westinghouse, о чем было прямо написано в правительственном законопроекте №11146. Такая же норма сохранится и в обновленном законопроекте. Иначе за него просто не проголосуют.

Миф 2. Это "российские блоки", и они опасны

Правда: все действующие атомные энергоблоки в Украине выполнены по советской технологии ВВЭР-1000. Это настолько же "российские" блоки, как и украинские.

Энергоблоки №3 и №4 ХАЭС проектировались еще в советское время, но это не значит, что они являются "российскими". Более того, основные компоненты этих блоков изготавливало украинское предприятие "Энергомашспецсталь". По большому счету, они такие же российские, как и украинские. Большинство атомных станций в Восточной Европе и все станции в Украине работают на реакторах типа ВВЭР-1000. Эти модели настолько надежны, что выдержали даже "технологические издевательства" российских оккупантов на ЗАЭС. То, что их эксплуатация понятна украинским атомщикам, упрощает подготовку персонала для их обслуживания.

К тому же, в процессе достройки энергоблоки получат современные системы безопасности и будут соответствовать международным стандартам МАГАТЭ, которая поддерживает развитие ХАЭС, о чем прямо заявил глава организации Рафаэль Гросси, и готова предоставить специальную техническую миссию для реализации проекта.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и министр энергетики Украины Герман Галущенко (фото: x.com/rafaelmgrossi)

Миф 3. Украине не нужно столько электроэнергии

Правда: в Украине дефицит электроэнергии, и он будет только расти по мере восстановления экономики.

Факт в том, что в Украине уже сейчас дефицит электроэнергии. За 2024 год импорт электроэнергии вырос в 5,5 раза по сравнению с 2023 годом - до 4,437 млрд кВт-ч, тогда как экспорт уменьшился на 5% - до 348,5 млн кВт-ч. Это означает, что страна не производит достаточно электроэнергии, чтобы покрыть собственное потребление и рискует остаться зависимой от дорогого импорта навсегда. После завершения войны и восстановления экономики, которое приведет к резкому росту энергопотребления, дефицит будет расти. И наоборот, с профицитом электроэнергии мы сможем зарабатывать на экспорте.

До первой массированной атаки на энергетику 10 октября 2022 года, когда в обиход вошло слово "блэкаут", экспорт электроэнергии в Европу приносил Украине весомые поступления. Только в июле-августе 2022 года они составили почти 3 млрд грн. Причем в последние десять дней августа 2022 года они увеличились на 1 млрд грн из-за роста цен в Европе.

В увеличении мощностей именно ХАЭС заинтересованы наши соседи. В начале сентября 2022 года польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил после переговоров с президентом Владимиром Зеленским о возможности поставок электроэнергии с ХАЭС, которые могут быть переданы по линии, соединяющей Хмельницкую АЭС и Польшу.

Миф 4. Достройка блоков слишком дорогая и неоправданная

Правда: поскольку атомные блоки готовы на 80% и 25% соответственно, стоимость их достройки будет в разы ниже, чем строительство АЭС с нуля.

Строительство АЭС действительно предполагает большие капиталовложения, но это разовая долгосрочная инвестиция, которая позволит получить огромный объем самой дешевой электроэнергии. Достройка третьего и четвертого энергоблоков сделает Хмельницкую атомную станцию крупнейшей атомной электростанцией Европы. Только третий энергоблок даст дополнительно 1100 МВт, что составляет примерно объем потребления города Киева.

Стоимость двух реакторов, которые мы сможем купить у Болгарии, составляет $600 млн. Это меньше, чем Украина заплатила за импорт электроэнергии в 2023 году - $669,4 млн. Фактически, за один год импорта мы тратим больше, чем стоит собственная генерация, которая будет работать десятилетиями. В свое время Украина уже вложила в строительство этих блоков $2 млрд. На завершение строительства нужно всего 3-4 года.

В общем 2 атомных блока обойдутся Украине в 3 млрд долларов, в то время, как Польша с нуля строит АЭС со сметой в 14,5 млрд долларов.

Миф 5. Атомная энергетика в Украине не имеет будущего

Правда: если мы хотим дешевые тарифы на электричество, нам нужно как можно больше атомной энергии, которая имеет самую низкую себестоимость.

Это утверждение противоречит реальности. Украина - среди лидеров Европы по уровню атомной генерации, которая обеспечивает более 50% электроэнергии. Это такой же показатель, как в Бельгии и Словакии, но меньше, чем во Франции, которая благодаря 56 реакторам генерирует до 70% собственной электроэнергии и является крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе. Чехия на реакторах типа ВВЭР производит около 30% электроэнергии.

Учитывая мировую тенденцию к сокращению глобального потребления ископаемого топлива, чтобы предотвратить изменения климата, в будущем перспективы будет иметь только углеродно нейтральная электроэнергетика. Это атомная и возобновляемая (ВИЭ).

Однако, не секрет, что расцвет ветряных и солнечных электростанций в Украине начался с введением высоких "зеленых" тарифов, которые будут действовать до 2030 года. После окончания льготного периода ветроэлектростанции будут работать на общих условиях и будут вынуждены снижать цены, чтобы оставаться конкурентоспособными по сравнению с более дешевой атомной энергией. Поэтому именно сторонники ВИЭ активно дискредитируют "атомщиков".

Миф 6. АЭС строить долго, а ток нужен сегодня

Правда: еще большая потребность в электричестве будет после войны, а достройка ХАЭС займет 3-4 года, что является чрезвычайно коротким сроком для АЭС. Это потому, что блоки уже готовы на 80%-25%.

Вследствие того, что 3-й блок ХАЭС готов на 80%, а 4-й - на 25%, это значительно сокращает сроки достройки. По сути, третий блок обещают подключить к сети за 3 года, что в разы быстрее, чем строительство АЭС с нуля. Более того, любая серьезная газовая или угольная электростанция не может быть построена быстрее, чем за 2-3 года. Поэтому срок в 3-4 года для АЭС на самом деле - это очень и очень быстро.

Миф 7. Нам нужна распределенная по территории маленькая генерация, а не огромная одна электростанция

Правда: защита энергообъектов зависит в первую очередь от средств ПВО. Врагу безразлично, по чему стрелять, они запускают дорогостоящие ракеты даже по отдельным трансформаторам.

Это спорный вопрос. С другой стороны, защитить 1 объект силам ПВО легче, чем 100 объектов. А убеждения, что РФ не будет тратить многомиллионные "Искандеры" на малый объект за 3 года войны совершенно не оправдали себя. Были случаи, когда ракеты целились в отдельные трансформаторы, цена которых в разы меньше самой ракеты.

Кроме того, атаки на атомные энергоблоки являются публично заявленной красной линией, которую Россия не переступает. То есть враг не стреляет по атомным объектам, потому что боится потерять последних внешнеэкономических партнеров.

Миф 8. Документация к достройке датирована 2018 годом и цены не актуальны

Правда: ТЭО 2018 года действующее. Кабмин взял обязательство актуализировать цифры в ТЭО.

Действительно, ТЭО проекта правительство одобрило в 2018 году. На его разработку ушло много времени. Цены в действующем ТЭО указаны по курсу 2018 года. Впрочем, это вряд ли является преградой для старта работ. Компромиссным решением стало обязательство правительства актуализировать смету в ценах 2025 года и внести изменения в уже утвержденное ТЭО.

Миф 9: Проект содержит коррупционные риски

Правда: все договоры будут проходить через систему Prozorro с максимальной подотчетностью и прозрачностью.

Приобретение в Болгарии двух реакторов будет прямым контрактом, заключенным между двумя госкомпаниями, что четко предусмотрено проектом № 11392. Там нет никаких посредников или дополнительных схем. Это максимально открытая и прозрачная сделка, которая происходит со страной - членом ЕС, где действуют все возможные механизмы европейского контроля.

В дальнейшем строительство АЭС будет происходить согласно отдельному закону, который должен принять парламент, и там несомненно будут выписаны дополнительные процедуры международного мониторинга, что сделает невозможным любые коррупционные риски.

Здесь также стоит отметить, как шаг к большей прозрачности в ядерной энергетической промышленности страны, американские эксперты оценили решение "Энергоатома" привести свой Наблюдательный совет в соответствие с руководящими принципами ОЭСР.

Процесс пройдет под руководством нового председателя Наблюдательного совета Ярека Неверовича, экс-министра энергетики Литвы и советника президента Литвы по вопросам окружающей среды и инфраструктуры, избранного 17 января 2025 года. Его заместителем назначен Майкл Эллиотт Кирст, который также возглавит Комитет по вопросам аудита.

Именно поэтому приобретение Украиной реактора в Болгарии получило поддержку американских экспертов, о чем свидетельствует пост Вашингтонского института ядерной энергетики в "Х": "Поскольку украинский парламент рассматривает законодательство, которое позволяет строительство Хмельницкой атомной электростанции, NEI поддерживает усилия Украины по завершению строительства объекта".