МАГАТЕ дало Україні гарантії щодо урану та АЕС: про що йдеться

Будівництво Хмельницької АЕС

Нагадаємо, у квітні 2024 року Кабінет міністрів України схвалив рішення про добудову та введення в експлуатацію двох енергоблоків Хмельницької АЕС. Вони були готові на 80% і 25% відповідно.

Болгарія відмовилася продавати Україні два російські реактори для будівництва ХАЕС. Віцепрем'єр-міністр країни Атанас Зафіров пояснив це тим, що їм необхідно розвивати власну атомну енергетику, особливо з огляду на зростання цін на електроенергію у світі.

Водночас, заступник голови комітету Верховної ради з енергетики Олексій Кучеренко заявив, що для добудови Хмельницької АЕС є всі можливості.

Подробиці щодо добудови Хмельницької АЕС - у матеріалі РБК-Україна.

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