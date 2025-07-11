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МАГАТЭ дало Украине гарантии по урану и АЭС: о чем речь

Пятница 11 июля 2025 00:39
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МАГАТЭ дало Украине гарантии по урану и АЭС: о чем речь Фото: Украина и МАГАТЭ подписали соглашение о ХАЭС (president.gov.ua)
Автор: Мария Рагуткина

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) станет гарантом соблюдения безопасности при завершении строительства дополнительных блоков на Хмельницкой атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении о такой договоренности на сайте, которая была опубликована на сайте Офиса президента Украины.

Уточняется, что министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере поддержки восстановления Украины.

"МАГАТЭ будет гарантом соблюдения безопасности при завершении строительства дополнительных блоков на Хмельницкой АЭС. Кроме того, закреплена поддержка разведки, добычи и производства урановых ресурсов в Украине, что немаловажно для укрепления энергетической безопасности нашей страны", - сказано в тексте документа.

Отмечено, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Рим встретился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Другие подробности в настойщий момент не раскрываются.

Строительство Хмельницкой АЭС

Напомним, в апреле 2024 года Кабинет министров Украины одобрил решение о достройке и вводе в эксплуатацию двух энергоблоков Хмельницкой АЭС. Они были готовы на 80% и 25% соответственно.

Болгария отказалась продавать Украине два российских реактора для строительства ХАЭС. Вице-премьер-министр страны Атанас Зафиров пояснил это тем, что им необходимо развивать собственную атомную энергетику, особенно, учитывая рост цен на электроэнергию в мире.

В то же время, заместитель председателя комитета Верховной рады по энергетике Алексей Кучеренко заявил, что для достройки Хмельницкой АЭС есть все возможности.

Подробности относительно достройки Хмельницкой АЭС - в материале РБК-Украина.

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МАГАТЭ Хмельницкая АЭС
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