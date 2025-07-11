МАГАТЕ дало Україні гарантії щодо урану та АЕС: про що йдеться
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) стане гарантом дотримання безпеки під час завершення будівництва додаткових блоків на Хмельницькій атомній електростанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні про таку домовленість на сайті, яку було опубліковано на сайті Офісу президента України.
Уточнюється, що міністр енергетики України Герман Галущенко підписав Меморандум про взаєморозуміння про співпрацю у сфері підтримки відновлення України.
"МАГАТЕ буде гарантом дотримання безпеки під час завершення будівництва додаткових блоків на Хмельницькій АЕС. Крім того, закріплена підтримка розвідки, видобутку та виробництва уранових ресурсів в Україні, що важливо для зміцнення енергетичної безпеки нашої країни", - ідеться в тексті документа.
Зазначено, що президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Риму зустрівся з главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Інших подробиць наразі не розкривають.
Будівництво Хмельницької АЕС
Нагадаємо, у квітні 2024 року Кабінет міністрів України схвалив рішення про добудову та введення в експлуатацію двох енергоблоків Хмельницької АЕС. Вони були готові на 80% і 25% відповідно.
Болгарія відмовилася продавати Україні два російські реактори для будівництва ХАЕС. Віцепрем'єр-міністр країни Атанас Зафіров пояснив це тим, що їм необхідно розвивати власну атомну енергетику, особливо з огляду на зростання цін на електроенергію у світі.
Водночас, заступник голови комітету Верховної ради з енергетики Олексій Кучеренко заявив, що для добудови Хмельницької АЕС є всі можливості.
Подробиці щодо добудови Хмельницької АЕС - у матеріалі РБК-Україна.
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