МАГАТЕ дало Україні гарантії щодо урану та АЕС: про що йдеться

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) стане гарантом дотримання безпеки під час завершення будівництва додаткових блоків на Хмельницькій атомній електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні про таку домовленість на сайті, яку було опубліковано на сайті Офісу президента України.

Уточнюється, що міністр енергетики України Герман Галущенко підписав Меморандум про взаєморозуміння про співпрацю у сфері підтримки відновлення України. "МАГАТЕ буде гарантом дотримання безпеки під час завершення будівництва додаткових блоків на Хмельницькій АЕС. Крім того, закріплена підтримка розвідки, видобутку та виробництва уранових ресурсів в Україні, що важливо для зміцнення енергетичної безпеки нашої країни", - ідеться в тексті документа. Зазначено, що президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Риму зустрівся з главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Інших подробиць наразі не розкривають.