"Есть цели и боеприпасы": Израиль готов бить по Ирану еще несколько недель

Подполковник Надав Шошани рассказал журналистам, что окончательное решение остается за политическим руководством.

"Мы готовы продолжать операции в течение нескольких недель. У нас есть цели, боеприпасы и человеческие ресурсы, и решение остается за руководством", - сказал он.

Издание со ссылкой на Amnesty International пишет, что по состоянию на 27 марта в Иране в результате атак США и Израиля погибли по меньшей мере 1 900 человек. Среди них по меньшей мере 100 школьников из города Минаб.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в Иране перевалила за середину пути. По его словам, сейчас основное внимание уделяется иранским запасам обогащенного урана.

По его словам, войска США и Израиля уже нанесли удары по ключевым элементам военного потенциала Ирана, включая ракетные системы, оружейные заводы и персонал, связанный с ядерной программой страны.