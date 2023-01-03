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Имеем конкретные решения. Зеленский и Сунак обсудили приближение победы Украины

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Вторник 03 января 2023 16:57
Имеем конкретные решения. Зеленский и Сунак обсудили приближение победы Украины Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Британии Риши Сунаком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе беседы политики обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, также согласились активизировать усилия по приближению победы уже в этом году. Сообщается, что уже есть для этого конкретные решения.

Напомним, что в ходе прошлого совместного разговора Владимир Зеленский и Риши Сунак обсудили украинскую формулу мира.

Также ранее РБК-Украина писало о том, что Сунак приезжал в Украину, во время поездки он встретился с президентом Украины. В ходе своего визита премьер также анонсировал новый пакет военной помощи, в который вошли системы противовоздушной обороны.

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