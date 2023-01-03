Маємо конкретні рішення. Зеленський та Сунак обговорили наближення перемоги України

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу глави держави.

Під час бесіди політики обговорили подальшу оборонну співпрацю, також погодилися активізувати зусилля щодо наближення перемоги вже цього року. Повідомляється, що для цього вже є конкретні рішення.

Нагадаємо, що під час минулої спільної розмови Володимир Зеленський та Ріші Сунак обговорили українську формулу світу.

Також раніше РБК-Україна писало про те, що Сунак приїжджав до України, під час поїздки він зустрівся із президентом України. Під час свого візиту прем'єр також анонсував новий пакет військової допомоги, до якого увійшли системи протиповітряної оборони.

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