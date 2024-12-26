"Должны быть начеку". Возможен ли обстрел на Новый год и реальны ли угрозы от "Орешника"

Возможен ли массированный обстрел на Новый год?

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, после того, как россияне устроили ракетный обстрел Украины на Рождество, у них еще есть запасов на две масштабные атаки. Плюс ко всему враг продолжает накапливать и у него есть помощь от КНДР.

"Я думаю, что они готовятся одну (масштабную атаку - ред.) провести ближе к Новому году. Или даже в новогоднюю ночь. И вторая будет через 7-10 дней после Нового года", - предполагает Мусиенко.

Он напоминает, что агрессор преследует не только военную, но и политическую цель накануне инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Поэтому, по словам эксперта, частота атак РФ по Украине будет действительно высока.

Враг будет применять максимум. Затем россияне могут взять паузу и уже возобновить удары в конце января - начале февраля. Он также назвал характерные признаки, указывающие на подготовку врага к возможным массированным обстрелам.

"Во-первых, разведывательная информация. Во-вторых - это признаки с авиацией. То есть борта перемещаются по линии в "Энгельс" или наоборот. Можно заметить по тому как прибывают борта, которые подвозят ракеты", - пояснил Мусиенко.

В свою очередь военный эксперт Владислав Селезнев также не исключает возможность масштабной атаки врага, поскольку РФ уже и раньше прибегала к атакам "Шахедами" и ракетами во время новогодних праздников.

"Безусловно должны быть начеку...Но я не думаю, что стоит привязываться в контексте оценки действий вражеской армии к каким-то датам. Они действуют абсолютно рационально. Имеют разведанные цели на территории Украины - используют имеющиеся ресурсы. То, что у них ресурсы есть - это очевидно", - говорит Селезнев в комментарии РБК-Украина.

Он напомнил, что по состоянию на ноябрь текущего года российской армией было накоплено 1500 ракет.

Угроза нового удара "Орешником" реальна?

Время от времени по всей Украине объявляется воздушная тревога из-за угрозы удара "Орешником" - баллистической ракеты, которую агрессор впервые применил против Украины 21 ноября, нацелив ее на Днепр.

Эксперт Мусиенко отмечает, что развертывание такого комплекса является заметным. Поэтому за полигоном Капустин Яр в Астраханской области ведется постоянное наблюдение. В частности его проводят украинские партнеры.

"Как только там происходит определенная активность, объявляется сразу воздушная тревога, чтобы предупредить о возможных вызовах. Но в последнее время это были фактически демонстрационные действия со стороны России. То есть они показывали, что готовятся к атаке, делали имитационные пуски, но реальных пусков не было", - объясняет Мусиенко.

Кроме того, по словам эксперта, на сегодня нет информации, что на территории Капустиного Яра сконцентрировано значительное количество ракет "Орешник"

"Они там если там и есть, то фактически в единичных экземплярах. Поэтому такие объявления воздушной тревоги - это просто шаги на опережение, предупреждение в связи с тем, что мониторится активность там и выдается соответствующий сигнал", - акцентирует Мусиенко.

В свою очередь эксперт Селезнев делится, что для него ключевым маркером того, действительно есть реальная угроза удара "Орешником" являются действия посольства США в Украине.

"Только оно объявит, как в прошлый раз когда РФ "Орешником" била по Днепру, о временном закрытии учреждения - вот тогда есть повод действительно волноваться. А так соответствующие тренировки россияне проводят. Это же маркер психологического воздействия", - считает Селезнев.

Он привел пример, как раньше по Украине каждый раз объявлялась масштабная воздушная тревога когда взлетал в воздух российский МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

"И соответственно жизнь в Украине замирала, потому что все сидели в укрытиях. Впрочем, технический ресурс самолетов не безграничен. Соответственно враг начал не так часто использовать эти полеты, чтобы вгонять в ступор нашу страну. Но они нашли другой вариант. Делают определенные движения и приготовления на территории Капустиного Яра, которые не требуют серьезных затрат", - говорит Селезнев.

К тому же он напомнил, что Москва должна предупреждать Вашингтон в случаях, когда осуществляет баллистические пуски ракет средней дальности действия. И вот почему.

"(Это делается для того - ред.), чтобы не произошло "досадной неожиданности", когда Вашингтон, воспринимая такие ракетные пуски как непосредственную угрозу собственной нацбезопасности может ударить всем имеющимся ядерным потенциалом по территории РФ. Поэтому существует определенный алгоритм оповещений между РФ и США о таких действиях и приготовлениях к ним", - добавил Селезнев.

Какими были атаки РФ на Новый год в прошлых годах

Украинцы уже третий год подряд будут встречать Новый год в условиях полномасштабной войны. И любовь россиян к "сакральным датам" четко прослеживается за этот период.

Так, 31 декабря 2022 года в канун Нового года, российские военные нанесли массированный ракетный удар преимущественно по жилой и гражданской застройке Украины.