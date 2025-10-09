"Должно хватить и на Россию". Украина отметила усилия Трампа в соглашении по Газе

Министерство иностранных дел Украины поприветствовало достижение договоренностей между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня. Они состоятся в рамках первой фазы мирного плана президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию украинского МИД в Telegram .

Украина оценила лидерство США и роль их президента Дональда Трампа в прекращении кровопролития, освобождении заложников и облегчении гуманитарного кризиса в Секторе Газа.

Министерство также отметило роль и дипломатические усилия Катара, Египта и Турции в достижении этого соглашения.

"Рассматриваем достигнутые договоренности как важный первый шаг на пути к долгосрочной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, что также укрепит международный мир и безопасность во всем мире", - говорится в публикации.

Украина также призвала Израиль и ХАМАС к полной и добросовестной реализации достигнутых соглашений.

"Как отметил Президент Украины Владимир Зеленский, украинская сторона надеется, что усилий международного сообщества так же хватит для принуждения государства-агрессора России к завершению войны против Украины и восстановления гарантированного мира и безопасности в Европе", - подчеркнул украинский МИД.