"Должно хватить и на Россию". Украина отметила усилия Трампа в соглашении по Газе

Украина, Четверг 09 октября 2025 19:54
"Должно хватить и на Россию". Украина отметила усилия Трампа в соглашении по Газе Фото: МСЗ Украины прокомментировало достижение соглашения между Израилем и ХАМАС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Министерство иностранных дел Украины поприветствовало достижение договоренностей между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня. Они состоятся в рамках первой фазы мирного плана президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию украинского МИД в Telegram.

Украина оценила лидерство США и роль их президента Дональда Трампа в прекращении кровопролития, освобождении заложников и облегчении гуманитарного кризиса в Секторе Газа.

Министерство также отметило роль и дипломатические усилия Катара, Египта и Турции в достижении этого соглашения.

"Рассматриваем достигнутые договоренности как важный первый шаг на пути к долгосрочной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, что также укрепит международный мир и безопасность во всем мире", - говорится в публикации.

Украина также призвала Израиль и ХАМАС к полной и добросовестной реализации достигнутых соглашений.

"Как отметил Президент Украины Владимир Зеленский, украинская сторона надеется, что усилий международного сообщества так же хватит для принуждения государства-агрессора России к завершению войны против Украины и восстановления гарантированного мира и безопасности в Европе", - подчеркнул украинский МИД.

Соглашение по Газе

Напомним, в ночь на четверг, 9 октября, американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана США.

По его словам, фактически ХАМАС согласился освободить всех заложников, а Израиль - отвести своих солдат к согласованной линии.

Отметим, вчера, 8 октября, Трамп анонсировал свою поездку на Ближний Восток. По словам президента США, его визит, вероятно, состоится в воскресенье, 12 октября.

РБК-Украина ранее писало, что боевики ХАМАС должны уже в первой половине следующей недели освободить всех заложников. Подписание финального соглашения по Газе планируется в Египте.

