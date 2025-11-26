Рютте предположил, что война в Украине завершится до конца года

Рютте отметил, что война в Украине может завершиться уже к концу 2025 года, а сам генсек хочет "сделать все возможное", чтобы помочь президенту США Дональду Трампу "воплотить в жизнь" идею мира в Украине.

"Я полностью разделяю видение Трампа: эта резня должна прекратиться", - заявил он.

При этом Рютте акцентировал на потерях, которые несет Россия. Он напомнил, что сейчас более миллиона российских солдат ликвидировано или ранено в Украине - при этом это только необратимые потери РФ.

"Сейчас около миллиона россиян погибло или получило тяжелые ранения. Россия теряет около 20 000 солдат ежемесячно. Можете ли вы себе это представить? 20 000 солдат в месяц. Это отцы и сыновья, которые погибают, едва получая какую-то территорию", - сказал он.

Рютте также подчеркнул, что на фоне таких безумных потерь территориальные достижения РФ крайне сомнительны. За 2025 год ценой больших потерь Россия захватила примерно 1% украинской территории.

"Они пытаются взять Покровск уже 18 месяцев и до сих пор не держат его полностью под контролем. Больше россиян погибло, пытаясь взять этот город, чем количество украинцев, которые изначально там жили", - резюмировал он.

Угроза сохранится

На вопрос, может ли мирное соглашение с Украиной вывести РФ из категории угроз Европе Рютте ответил, что несмотря на все мирные усилия это невозможно. К тому же для установления мира еще придется поработать. Но Россия не перестанет быть угрозой.

"Нет. Россия будет оставаться долгосрочной угрозой еще долго. Если российский президент готов пожертвовать миллионом своих граждан за эту ошибку исправления истории, мы должны быть готовы. Вот почему мы должны тратить гораздо больше на нашу оборону. Мирный план не меняет оценки России как долгосрочной угрозы для Европы", - отметил генсек НАТО.