"Мадяр" обратился к венграм в годовщину революции 1956 года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

По его словам, 23 октября в Венгрии отмечают годовщину революции 1956 года, которая закончилась вторжением советских войск. В Будапеште и в других городах ожидаются рекордные митинги.

"69 лет назад историческая Родина моего Отца Иосифа Бровди смело сказала красной диктатуре "Ruszkik haza" ("Россияне, идите домой!"). Оккупант с "русским миром" затягивался контингентом в Венгрию, направляясь танками и пехотой через закарпатские Мукачево-Берегово на границу и вглубь. И потекла кровь. Народ Венгрии! Я знаю, Вы сегодня собираетесь вместе, и будут провозглашены альтернативные существующим видения. Очевидно, сегодня начнется предвыборная гонка в Венгрии. Пусть без крови! А за Тисой наконец появится Мадяр, для всех Мадяров МАДЯР", - написал Роберт Бровди.

Командующий СБС отметил, что пророссийская политика нынешнего премьер-министра Виктора Орбана противоречит идеалам венгерской революции 1956 года.

«Сегодня Орбан живет искривленной интерпретацией тех событий,- физической боли предков он не ощутил или уже забыл; потомкам продается универсальная идиома «Венгрия превыше всего», а кровавые деньги и власть тем временем дурманят голову», - написал "Мадяр".

Он также процитировал гимн Венгерской революции 1848-1849 годов "Встань, мадьяр, на зов отчизны!", который написал выдающийся венгерский поэт и борец за свободу Шандор Петефи. Этот гимн в свое время стал символом национального пробуждения венгров и борьбы против Габсбургской монархии.