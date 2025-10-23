ua en ru
"Мадяр" обратился к венграм в годовщину революции 1956 года

Четверг 23 октября 2025 15:10
"Мадяр" обратился к венграм в годовщину революции 1956 года Фото: командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди (Birds of the Magyar)
Автор: Сергей Новиков

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди призвал венгров во время многолюдного митинга 23 октября поддержать европейский курс своей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его словам, 23 октября в Венгрии отмечают годовщину революции 1956 года, которая закончилась вторжением советских войск. В Будапеште и в других городах ожидаются рекордные митинги.

"69 лет назад историческая Родина моего Отца Иосифа Бровди смело сказала красной диктатуре "Ruszkik haza" ("Россияне, идите домой!"). Оккупант с "русским миром" затягивался контингентом в Венгрию, направляясь танками и пехотой через закарпатские Мукачево-Берегово на границу и вглубь. И потекла кровь. Народ Венгрии! Я знаю, Вы сегодня собираетесь вместе, и будут провозглашены альтернативные существующим видения. Очевидно, сегодня начнется предвыборная гонка в Венгрии. Пусть без крови! А за Тисой наконец появится Мадяр, для всех Мадяров МАДЯР", - написал Роберт Бровди.

Командующий СБС отметил, что пророссийская политика нынешнего премьер-министра Виктора Орбана противоречит идеалам венгерской революции 1956 года.

«Сегодня Орбан живет искривленной интерпретацией тех событий,- физической боли предков он не ощутил или уже забыл; потомкам продается универсальная идиома «Венгрия превыше всего», а кровавые деньги и власть тем временем дурманят голову», - написал "Мадяр".

Он также процитировал гимн Венгерской революции 1848-1849 годов "Встань, мадьяр, на зов отчизны!", который написал выдающийся венгерский поэт и борец за свободу Шандор Петефи. Этот гимн в свое время стал символом национального пробуждения венгров и борьбы против Габсбургской монархии.

Как известно, в апреле 2026 года в Венгрии пройдут парламентские выборы. Опросы показывают рост рейтинга оппозиционной партии "Тиса". Если по результатам выборов она получит большинство в парламенте, следующим премьер-министром Венгрии должен стать лидер этой партии, член Европейского парламента Петер Мадяр, который поддерживает Украину.

Роберт "Мадяр" Бровди назначен командующим СБС указом Владимира Зеленского от 3 июня 2025 года. 11 июня пять подразделений "Линии дронов" и семь подразделений СБС объединены в Группировку Сил беспилотных систем.

Ранее РБК-Украина сообщало, что за 100 суток пребывания на посту командующего СБС "Мадяра" подразделения Группировки СБС уничтожили в восемь раз больше целей, чем в предыдущий период, и в более чем четыре раза больше личного состава врага.

