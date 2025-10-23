"Мадяр" звернувся до угорців у річницю революції 1956 року
Командувач Силами безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді закликав угорців під час багатолюдного мітингу 23 жовтня підтримати європейський курс своєї країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
За його словами, 23 жовтня в Угорщині відзначають річницю революції 1956 року, яка закінчилася вторгненням радянських військ. В Будапешті та інших містах очікуються рекордні мітинги.
"69 років тому історична Батьківщина мого Батька Йосипа Бровді сміливо сказала червоній диктатурі "Ruszkik haza" ("Росіяни, геть додому!"). Окупант з "рускім міром" затягувався контингентом в Угорщину, прямуючи танками та піхотою через закарпатські Мукачево-Берегове на кордон і вглиб. І потекла кров. Народе Угорщини! Я знаю, Ви сьогодні збираєтеся разом, і будуть виголошені альтернативні існуючим бачення. Очевидно, сьогодні почнеться передвиборча гонитва в Угорщині. То ж нехай без крові! А за Тисою нарешті зʼявиться Мадяр, для усіх Мадярів МАДЯР", - написав Роберт Бровді.
Командувач СБС зазначив, що проросійська політика нинішнього прем’єр-міністра Віктора Орбана протирічить ідеалам угорської революції 1956 року.
"Сьогодні Орбан живе викривленою інтерпретацією тих подій,- фізичного болю предків він не відчув чи вже забув; нащадкам продається універсальна ідіома "Угорщина понад усе", а криваві гроші і влада тим часом паморочать голову", - написав "Мадяр".
Він також процитував гімн Угорської революції 1848-1849 років "Встань, мадьяр, на клич вітчизни!", який написав видатний угорський поет та борець за свободу Шандор Петефі. Цей гімн свого часу став символом національного пробудження угорців і боротьби проти Габсбурзької монархії.
Як відомо, у квітні 2026 року в Угорщині відбудуться парламентські вибори. Опитування показують зростання рейтингу опозиційної партії "Тиса". Якщо за результатами виборів вона отримає більшість в парламенті, наступним прем’єр-міністром Угорщині має стати лідер цієї партії, член Європейського парламенту Петер Мадяр, який підтримує Україну.
Роберт "Мадяр" Бровді призначений командувачем СБС указом Володимира Зеленського від 3 червня 2025 року. 11 червня п'ять підрозділів "Лінії дронів" та сім підрозділів СБС об'єднано в Угруповання Сил безпілотних систем.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що за 100 діб перебування на посаді командувача СБС "Мадяра" підрозділи Угруповання СБС знищили у вісім разів більше цілей, ніж у попередній період, і в понад чотири рази більше особового складу ворога.