Количество пораженных целей выросло в 8 раз. Мадяр опубликовал отчет за 100 дней на должности

Пятница 19 сентября 2025 13:40
Количество пораженных целей выросло в 8 раз. Мадяр опубликовал отчет за 100 дней на должности Фото: командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди (Birds of the Magyar)
Автор: Александр Мороз

За 100 суток пребывания в должности командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди подразделения Группировки СБС уничтожили в 8 раз больше целей, чем в предыдущий период, и более чем в 4 раза больше личного состава врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет, который опубликовал командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

"76 859 единиц уничтоженных/ураженных уникальных вражеских целей силами Группировки СБС за 100 суток (рост +804,7% относительно результата СБС за предыдущие 100 суток 2025 года); 18 501 единиц личного состава врага в течение 100 суток - рост +423,5%. СБС становится явлением, непосредственно влияющим на фронт", - написал Мадяр.

Численность УСБС сейчас составляет 2,2% от общей численности войска Сил обороны Украины. При этом удельный вес уничтоженных/пораженных целей СБС относительно всех СОУ - более 35% (в августе). А в ближайших планах командующего - чтобы каждая вторая уничтоженная вражеская цель была на счету УСБС.

"Пока не запущена за 100 суток рекрутинговая компания. Нас станет 5% от общего количества войска СОУ. Тогда мы закроем 100% полосы фронта на всех трех уровнях глубин: оперативном, тактическом и стратегическом. И пересечем отметку 50% общего объема уничтоженных/пораженных вражеских целей. Иначе я сложу полномочия и вернусь в родную бригаду хоть и оператором бани", - подчеркнул Мадяр.

Кроме того, командующий отчитался о ходе реформы СБС. За 100 дней:

  • введена единая унифицированная система отчетности и электронный журнал боевых действий;
  • запущено Онлайн-табло результатов СБС "Підрахуйка" в разрезе всех подразделений СБС. Теперь все результаты прозрачны;
  • создан единый состав критических компонентов для 12 подразделений УСБС (не включая дроны). Обеспечено 1600+ видов номенклатуры в количестве 1 039 870 шт. не за государственный счет: квадроциклы, пикапы, логистический и грузовой транспорт, фототехника, средства мобильных РЭБ, станки, радиооборудование, старлинки и т.д.
  • развернуты поставки боеприпасов собственного производства Цукрарни СБС для дронов в количестве более 50 000 единиц. Будет наращено до 120 000 единиц в месяц для удовлетворения 100% потребностей Группировки;
  • реализуется 12 слоев воздействия СБС на полосу фронта в тактической, оперативной и стратегической глубине;
  • автоматизировано планирование потребностей в дронах (типы, модели, ТТХ, количество), средствах и боеприпасах. Дрон и боеприпас ждет пилота, а не наоборот.

Силы беспилотных систем в Украине

Как известно, Силы беспилотных систем были созданы в Украине по указу президента Украины от 6 февраля 2024 года. 25 июня 2024 года СБС стали отдельным родом войск в составе ВСУ.

Как сообщалось, Роберт "Мадяр" Бровди назначен командующим Сил беспилотных систем указом президента от 3 июня 2025 года. 11 июня 5 подразделений "Линии дронов" и 7 подразделений СБС объединены в Группировку Сил беспилотных систем.

