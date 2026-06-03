Мадьяр предложил Венгрию как площадку переговоров и заговорил о гарантиях Украине
Венгрия готова стать площадкой для переговоров Украины и РФ. Будапешт также поддерживает гарантии безопасности для Киева, хотя здесь есть нюанс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьера Венгрии Петера Мадьяра немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В разговоре с FAZ Мадьяра спросили, не является ли достаточное количество оружия для самообороны необходимой частью будущих гарантий безопасности для Украины. Венгерский премьер с таким подходом не согласился.
Гарантии безопасности - не оружие, а международное сообщество
По словам Мадьяра, реальные гарантии может дать только коллективная политическая воля ведущих государств, а не объем военной помощи.
"Я не считаю, что оружие является гарантией безопасности. Гарантии безопасности может предоставить только международное сообщество. Венгрия не может играть здесь решающую роль; это вопрос великих держав", - заявил он.
Что готова делать Венгрия
Мадьяр очертил три направления, в которых Будапешт готов присоединиться к урегулированию.
"Мы можем предоставить дипломатическую и гуманитарную помощь, а Венгрия также могла бы быть местом для переговоров", - отметил он.
Интервью опубликовано после визита Мадьяра в Берлин, где он провел встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
На совместной пресс-конференции венгерский премьер подтвердил, что и при новом правительстве Венгрия не будет посылать Украине ни оружие, ни солдат.
Напомним, в апреле 2026 года партия Мадьяра "Тиса" победила на парламентских выборах в Венгрии, положив конец 16-летнему правлению Виктора Орбана.
Новый премьер сразу заявил, что Украина является жертвой неспровоцированного нападения России и имеет право защищать свою территориальную целостность.
Ранее, еще при правительстве Орбана, Венгрия уже заявляла о готовности принять переговоры между Украиной и Россией - такое предложение озвучивал тогдашний глава МИД Петер Сийярто.