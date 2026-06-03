Мадьяр предложил Венгрию как площадку переговоров и заговорил о гарантиях Украине

Венгрия готова стать площадкой для переговоров Украины и РФ. Будапешт также поддерживает гарантии безопасности для Киева, хотя здесь есть нюанс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьера Венгрии Петера Мадьяра немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung .

В разговоре с FAZ Мадьяра спросили, не является ли достаточное количество оружия для самообороны необходимой частью будущих гарантий безопасности для Украины. Венгерский премьер с таким подходом не согласился.

Гарантии безопасности - не оружие, а международное сообщество

По словам Мадьяра, реальные гарантии может дать только коллективная политическая воля ведущих государств, а не объем военной помощи.

"Я не считаю, что оружие является гарантией безопасности. Гарантии безопасности может предоставить только международное сообщество. Венгрия не может играть здесь решающую роль; это вопрос великих держав", - заявил он.

Что готова делать Венгрия

Мадьяр очертил три направления, в которых Будапешт готов присоединиться к урегулированию.

"Мы можем предоставить дипломатическую и гуманитарную помощь, а Венгрия также могла бы быть местом для переговоров", - отметил он.

Интервью опубликовано после визита Мадьяра в Берлин, где он провел встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

На совместной пресс-конференции венгерский премьер подтвердил, что и при новом правительстве Венгрия не будет посылать Украине ни оружие, ни солдат.