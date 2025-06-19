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Венгрия заявила о готовности принять переговоры между Украиной и РФ

Четверг 19 июня 2025 20:42
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Венгрия заявила о готовности принять переговоры между Украиной и РФ Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Венгрия готова стать площадкой для возможных переговоров между Украиной и Россией. Будапешт и в дальнейшем будет поддерживать мирные инициативы президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Санкт-Петербург, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Венгрия и раньше выступала за скорейшее прекращение огня и начало диалога между Украиной и Россией.

"Мы готовы к этому. Я в свое время звонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову и главе офиса президента Украины, я сказал им, что Венгрия готова принять любые переговоры. Предложение в силе, мы его не отозвали", - сказал Сийярто.

Он отметил, что Венгрия и в дальнейшем будет поддерживать мирные инициативы Трампа.

По мнению главы венгерского МИД, достижение стабильности в регионе возможно только через "договоренность между Россией и США".

Кроме того, во время визита в Россию Сийярто заявил, что Будапешт выступает против ускоренного вступления Украины в Европейский Союз, считая это рискованным шагом для самого ЕС.

Переговоры Украины и России

Напомним, ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская делегация якобы готова к третьему раунду переговоров с Украиной в Стамбуле после 22 июня.

По ее словам, конкретные сроки такой встречи "будут определены в ближайшее время".

Захарова уточняла, что на переговорах Москва хочет обсуждать украинский и российский "меморандумы" по перемирию и завершению войны. Стоит заметить, что российский "меморандум" представляет собой ультиматум с невыполнимыми для Украины условиями.

Тем временем в Киеве заявили, что первые два раунда переговоров между Украиной и Россией оказались пустыми. Пока неясно, что можно обсудить с россиянами на третьей встрече.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, даже сами россияне во время встречи в Стамбуле признали, что они поставили перед Украиной ультиматум.

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