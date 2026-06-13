Мадьяр реформирует СМИ и ликвидирует медийную империю Орбана

Венгерская партия "Тиса" внесла в парламент законопроект о масштабной реформе общественных медиа. Цель инициативы - избавиться от влияния прежней власти и превратить государственные СМИ в независимые источники информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Венгерский премьер Петер Мадьяр выполняет обещания. Реформа медиа была одним из ключевых пунктов его избирательной программы. На апрельских выборах "Тиса" одержала убедительную победу, отстранив Виктора Орбана от власти.

Старые СМИ часто называли рупором правительства, а теперь этой практике положат конец, поскольку "Тиса" имеет конституционное большинство в парламенте. Это позволяет команде Мадьяра быстро отменить предыдущие решения, которые годами критиковали в Европе.

Распределение и независимость СМИ

Законопроект предлагает радикальную реструктуризацию: холдинг MTVA, который сейчас управляет всеми государственными медиаресурсами, разделят. Радио и телевидение будут работать отдельно.

Также возобновят работу агентства MTI. Оно снова станет отдельной национальной службой новостей, что поможет избежать концентрации влияния в одних руках.

Главные пункты реформы:

создание Независимого комитета общественных СМИ;

контроль за финансами и деятельностью вещателей;

введение Хартии государственной службы.

Паритет в управлении СМИ

Влияние правительства на венгерскую прессу существенно ограничат. В новом комитете представители власти и оппозиции будут иметь равное количество мест. Также, согласно законопроекту, туда обязательно войдут независимые журналисты.

Никто не сможет диктовать редакционную политику единолично. Медийный совет также претерпит изменения: его состав станет сбалансированным.

Решения должны быть публичными, а правила относительно конфликта интересов станут гораздо более строгими.

Старые "орбановские" кадры уйдут в прошлое. Все действующие руководители общественных медиа потеряют свои мандаты, что произойдет сразу после принятия закона.

Временно руководить процессом будет министр культуры Золтан Тарра. Однако он не будет назначать своих людей единолично: новых топ-менеджеров будут выбирать на открытых конкурсах.