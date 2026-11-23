Мадяр осудил российские атаки

Премьер-министр Венгрии напомнил, что 17 ноября российские дроны атаковали Закарпатье тремя волнами.

По словам Мадяра, это напомнило ему о его деде. Тот в детстве вместе с семьей вынужден был покинуть Мукачево и переехать в Дебрецен после вторжения туда войск СССР в 1944 году.

"Отсюда, из венгерской Национальной ассамблеи, я хотел бы выразить свою солидарность с жителями Закарпатья и всем украинским народом, который уже пять лет ведет борьбу за выживание", - сказал Мадяр.

Венгерский премьер добавил, что хотел бы четко отметить: в этой войне Россия является агрессором, а Украина - жертвой.

Мадяр едет в Закарпатье

Также он подтвердил свою поездку на Закарпатье, однако дату визита не назвал.

"С 2015 года ни один избранный премьер-министр Венгрии не посещал Закарпатье. Это вскоре изменится. После 2024 года я вернусь в Закарпатье уже в качестве избранного премьер-министра Венгрии и лично передам послание поддержки от материнской страны", - говорит Мадяр.

Реакция на заву "Фидес"

Премьер также напомнил, что однопартийцы из "Фидес" (партия экс-премьера Венгрии Виктора Орбана - ред.) после ракетного обстрела Закарпатья опубликовала неоднозначное заявление. В ней они намекали, что именно Мадяр виновен в атаках на регион.

Глава правительства ответил, что исключительно россияне несут ответственность за обстрелы.