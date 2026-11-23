Венгрия в очередной раз выразила поддержку Украине на фоне массированных российских обстрелов. Премьер-министр Петер Мадяр назвал РФ агрессором и объявил о своем визите на Закарпатье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мадяра в парламенте, передает Telex.
Премьер-министр Венгрии напомнил, что 17 ноября российские дроны атаковали Закарпатье тремя волнами.
По словам Мадяра, это напомнило ему о его деде. Тот в детстве вместе с семьей вынужден был покинуть Мукачево и переехать в Дебрецен после вторжения туда войск СССР в 1944 году.
"Отсюда, из венгерской Национальной ассамблеи, я хотел бы выразить свою солидарность с жителями Закарпатья и всем украинским народом, который уже пять лет ведет борьбу за выживание", - сказал Мадяр.
Венгерский премьер добавил, что хотел бы четко отметить: в этой войне Россия является агрессором, а Украина - жертвой.
Также он подтвердил свою поездку на Закарпатье, однако дату визита не назвал.
"С 2015 года ни один избранный премьер-министр Венгрии не посещал Закарпатье. Это вскоре изменится. После 2024 года я вернусь в Закарпатье уже в качестве избранного премьер-министра Венгрии и лично передам послание поддержки от материнской страны", - говорит Мадяр.
Премьер также напомнил, что однопартийцы из "Фидес" (партия экс-премьера Венгрии Виктора Орбана - ред.) после ракетного обстрела Закарпатья опубликовала неоднозначное заявление. В ней они намекали, что именно Мадяр виновен в атаках на регион.
Глава правительства ответил, что исключительно россияне несут ответственность за обстрелы.
Ранее РБК-Украина писало, что Венгрия выразила солидарность с Украиной после атаки РФ по Закарпатью 17 ноября. Об этом заявила министерша иностранных дел Анита Орбан.
Кроме того, во время российского обстрела до Закарпатья долетели три вражеских "Шахеда". Один из них попал в Мукачевскую громаду, еще два - подавлены средствами РЭБ.
Также стало известно, что Украина и Венгрия за полгода добились значительного прогресса в восстановлении двусторонних отношений. В настоящее время готовится встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Петера Мадяра.