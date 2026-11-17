Венгрия выразила солидарность с Украиной после атаки РФ по Закарпатью 17 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Венгрии Аниты Орбан в Х.

Реакция Венгрия

Орбан после атаки РФ на Закарпатье выразила солидарность с венгерской общиной и с украинским народом, который уже почти пять лет страдает от полномасштабной агрессии РФ.

Орбан отметила, что украинская ПВО уничтожила несколько дронов во время атаки на Закарпатье сегодня.

В то же время, по ее словам, зафиксированы многочисленные попадания БпЛА, а масштабы нанесенного ущерба устанавливают.

"Это не первое воздушное нападение на Закарпатье, и, к сожалению, вряд ли оно будет последним", - заявила она.

Она добавила, что по мере того, как Россия усиливает свои атаки против гражданского населения Украины, можно ожидать и дальнейших атак такого рода на Закарпатье, которое до сих пор было "относительно защищено благодаря своему географическому расположению".