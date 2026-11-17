Венгрия отреагировала на удар России по Закарпатью: вряд ли он будет последним
Венгрия выразила солидарность с Украиной после атаки РФ по Закарпатью 17 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Венгрии Аниты Орбан в Х.
Реакция Венгрия
Орбан после атаки РФ на Закарпатье выразила солидарность с венгерской общиной и с украинским народом, который уже почти пять лет страдает от полномасштабной агрессии РФ.
Орбан отметила, что украинская ПВО уничтожила несколько дронов во время атаки на Закарпатье сегодня.
В то же время, по ее словам, зафиксированы многочисленные попадания БпЛА, а масштабы нанесенного ущерба устанавливают.
"Это не первое воздушное нападение на Закарпатье, и, к сожалению, вряд ли оно будет последним", - заявила она.
Она добавила, что по мере того, как Россия усиливает свои атаки против гражданского населения Украины, можно ожидать и дальнейших атак такого рода на Закарпатье, которое до сих пор было "относительно защищено благодаря своему географическому расположению".
Ранее РБК-Украина писало, чтоВенгрия приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной на 17 и 18 ноября после атаки российских беспилотников на запад Украины. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадяр.
По его словам, российский беспилотник упал в 300 метрах от железнодорожного вокзала в Мукачево. Венгерский персонал, прибывший из Венгрии, сняли с поезда.
Кроме того, сегодня во время российского обстрела до Закарпатья долетели три вражеских "Шахеда". Один из них попал в Мукачевское общество, еще два - подавлены средствами РЭБ.
В общей сложности воздушная тревога в Закарпатье длилась почти три часа.