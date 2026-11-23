Мадяр засудив російські атаки

Прем’єр-міністр Угорщини нагадав, що 17 листопада російські дрони атакували Закарпаття трьома хвилями.

За словами Мадяра, це нагадало йому про його діда. Той у дитинстві разом із родиною був вимушений покинути Мукачево і переїхати до Дебрецена після вторгнення туди військ СРСР у 1944 році.

"Звідси, з угорської Національної асамблеї, я хотів би висловити свою солідарність з жителями Закарпаття та всім українським народом, який вже п’ять років веде нелюдську боротьбу за виживання", - сказав Мадяр.

Угорський прем’єр додав, що хотів би чітко зазначити: у цій війні Росія є агресоркою, а Україна - жертвою.

Мадяр їде на Закарпаття

Також він підтвердив свою поїздку до Закарпаття, проте дату візиту не назвав.

"З 2015 року жоден обраний прем’єр-міністр Угорщини не відвідував Закарпаття. Це незабаром зміниться. Після 2024 року я повернуся до Закарпаття вже як обраний прем’єр-міністр Угорщини і особисто передам послання підтримки від материнської країни", - каже Мадяр.

Реакція на заву "Фідес"

Прем’єр також нагадав, що однопартійці з "Фідес" (партія експрем'єра Угорщини Віктора Орбана - ред.) після ракетного обстрілу Закарпаття опублікувала неоднозначну заяву. У ній вони натякали, що саме Мадяр винен в атаках на регіон.

Глава уряду відповів, що виключно росіяни несуть відповідальність за обстріл.