Мадуро заявил о готовности Венесуэлы к переговорам с США по наркоторговле

Мадуро заявил, что готов к диалогу с США "где они захотят и когда они захотят".

В то же время он ушел от ответа на вопрос относительно заявления американского президента Дональда Трампа о якобы атаке США на портовую инфраструктуру в Венесуэле. На просьбу подтвердить или опровергнуть эту информацию Мадуро ответил, что "об этом можно будет поговорить через несколько дней".

Кроме темы наркотрафика, Мадуро также заявил о готовности обсуждать с Вашингтоном вопросы нефтяной отрасли и миграции.

Это заявление прозвучало на фоне операций американских военных против судов, которые США подозревают в контрабанде наркотиков через Карибское море и восточную часть Тихого океана.

Со 2 сентября в рамках объявленной администрацией Трампа "войны с наркотиками" было осуществлено более 30 таких операций, в результате которых погибли более 110 человек.

США не предоставили публичных доказательств того, что атакованные суда перевозили наркотики. В то же время Южное командование Вооруженных сил США на этой неделе вновь заявило, что "разведка подтвердила, что суда двигались по известным маршрутам наркотрафика и занимались наркотрафиком".