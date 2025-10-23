ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Мадуро на фоне угроз Трампа решил напугать его "тысячами ПЗРК"

Венесуэла, Четверг 23 октября 2025 16:10
UA EN RU
Мадуро на фоне угроз Трампа решил напугать его "тысячами ПЗРК" Фото: президент Венесуэлы Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна разместила около 5000 российских переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) на "ключевых позициях системы противовоздушной обороны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По словам президента Венесуэлы, такие действия направлены на усиление безопасности на фоне развертывания сил США в Карибском бассейне.

Венесуэльский лидер подчеркнул, что армия страны находится в состоянии полной боевой готовности, а система ПВО - "готова дать отпор любым угрозам"

"Любые вооруженные силы в мире знают о мощности ракет "Игла-С", а Венесуэла имеет не менее 5000 таких ПЗРК", - сказал Мадуро.

Его заявление прозвучало на фоне слов президента США Дональда Трампа о возможности военных действий в Венесуэле - якобы в рамках борьбы с наркотрафиком.

Российские ПЗРК "Игла-С"

ПЗРК "Игла-С" способны поражать небольшие воздушные цели, в том числе крылатые ракеты, дроны, вертолеты и самолеты, летящие на низких высотах. Максимальная дальность действия комплекса составляет до 6 км, а высота поражения целей - до 3,5 км.

Рост напряженности в отношениях США и Венесуэлы

Дональд Трамп прекратил попытки урегулирования отношений с Венесуэлой - он поручил своему спецпредставителю Ричарду Гренеллу остановить все дипломатические усилия и контакты в этом направлении.

С начала сентября американские военные корабли неоднократно затапливали в международных водах суда, которые, по данным США, имели связь с наркокартелями. Во время последней такой операции, как заявил Трамп 19 сентября, были уничтожены три "наркотеррориста".

Одновременно США разместили у побережья Венесуэлы группу военных кораблей - с формулировкой борьбы с наркоторговлей - и перебросили истребители на свою заморскую территорию - Пуэрто-Рико. Эти действия спровоцировали среди наблюдателей предположение, что Соединенные Штаты могут готовиться к нападению на Венесуэлу.

Напомним, Николас Мадуро подписал указ, согласно которому он будет иметь дополнительные полномочия для мобилизации сил безопасности в случае возможного военного вторжения США.

Ранее мы писали о планах США начать удары по наркокартелям Венесуэлы уже через несколько недель.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Николас Мадуро
Новости
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию