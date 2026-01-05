Мадуро предстанет перед судом в США только в 2027 году, - Вloomberg

Согласно судебному регламенту, во время первого слушания суд решит вопрос о возможных условиях содержания под стражей и порядок представления доказательств сторонами.

Таким образом, сам процесс не ожидается раньше 2027 года.

В США Мадуро обвиняют в многолетнем сговоре по контрабанде кокаина на территорию страны, сотрудничестве с известными преступными группировками, включая картель Синалоа и организацию Tren de Aragua, которые признаны в США иностранными террористическими организациями. В целом обвинения охватывают более 25 лет деятельности.

Сейчас Мадуро находится в Metropolitan Detention Center в Бруклине под строгим наблюдением. Это резко контрастирует с прежней жизнью диктатора в Каракасе. Ранее он проживал в военном комплексе Форт-Тиуна и работал во дворце Мирафлорес, где принимал иностранных лидеров и спортсменов, проводил церемонии в роскошных залах с хрустальными люстрами и портретами национальных героев.

Сейчас же Мадуро содержится в строгих условиях: ограниченное общение, постоянный контроль за передвижением, длительное пребывание в камере до 23 часов в сутки. Эксперты отмечают, что такие условия являются испытанием даже для сильного духом заключенного.

В понедельник, 5 января, во время первого заседания, которое должно было начаться в 12:00 по местному времени, суд планирует установить график обмена доказательствами и подготовительных процедур.

Суд возглавляет федеральный судья Алвин Хеллерстайн, 92-летний выходец из Бронкса, назначенный Биллом Клинтоном. Он известен тем, что рассматривал дела, связанные с терактами 11 сентября, и крупные финансовые мошенничества. Ожидается, что Мадуро не будет освобожден под залог.