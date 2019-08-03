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США запровадили санкції проти командувачів спецпідрозділів поліції і контррозвідки Венесуели

Новини » Політика    03.08.2019 - 01:18
США запровадили санкції проти командувачів спецпідрозділів поліції і контррозвідки Венесуели
Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

За даними ООН, венесуельські спецназівці скоїли понад 7,5 тис. вбивств

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти командувачів спеціальних сил поліції та військової контррозвідки Венесуели. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, передає РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепартаменту.

Вашингтон запровадив обмеження проти командувача спецназу поліції Рафаеля Енріке Бастардо Мендоса і командувача військової контррозвідки Івана Рафаеля Ернандеса Дала, а також членів їхніх сімей.

Зі слів Помпео, санкції запроваджено у зв'язку з причетністю спецназу і контррозвідки Венесуели до "грубих порушень прав людини" і "репресій проти громадянського суспільства і демократичної опозиції".

За даними Верховного комісара ООН з прав людини, ці організації здійснили понад 7,5 тис. вбивств.

Помпео уточнив, що Держдепартамент анулює візи командувачів і їхніх найближчих родичів і забороняє їм в'їзд до США.

Держсекретар США також зазначив, що Вашингтон підтримує "мирний демократичних перехід", здійснений лідером венесуельської опозиції Хуаном Гуайдо.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає питання запровадження блокади проти Венесуели.

 

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