Суд Іспанії скасував локдаун в Мадриді

Фото: карантин (freepik)

Вищий суд Мадрида скасував рішення уряду про введення обмежень на пересування в столиці і ще дев'яти муніципалітетах регіону. Суд вважає, що ці заходи "порушують основні права і свободи".

Про це повідомляє El Pais.

МОЗ Іспанії видав указ, згідно з яким влада автономних співтовариств Іспанії, де складна ситуація з коронавірусом, повинна ізолювати їх по периметру.

Ці заходи зобов'язали вводити в районах, де кількість заражень за останні 14 днів становить понад 500 на 100 тисяч населення, кількість позитивних тестів ПЛР перевищує 10% від загального числа і заповненість палат інтенсивної терапії вище 35%.

Однак, іспанський суд визнав незаконним введення режиму ізоляції в Мадриді і вважає, що це було прийнято без схвалення парламенту Іспанії.

Нагадаємо, рішення про введення локдауна в Мадриді було прийнято 2 жовтня.

Наприкінці вересня повідомлялося, що у Мадриді посилюють карантин і вводять військових.