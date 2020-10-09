Уряд Іспанії схвалив введення режиму підвищеної готовності в Мадриді

В результаті чого, прем'єр Іспанії Педро Санчес скликав екстрене засідання Кабінету міністрів щодо введення надзвичайного стану в Мадриді.
Уряд Іспанії схвалив введення режиму підвищеної готовності в автономному співтоваристві Мадрид. Таке рішення було прийнято для стримування поширення COVID-19.
Про це повідомляє El Pais.
Режим підвищеної готовності буде діяти в Мадриді протягом 15 днів. Щоб продовжити його по закінченні терміну, він повинен бути схвалений Конгресом.
Влада має намір у терміновому порядку ввести підвищену готовність у регіоні через наближення вихідних, коли тисячі жителів Мадрида зможуть покинути столицю для відпочинку.
Нагадаємо, уряд Іспанії спільно з місцевою владою Мадрида прийняли рішення про введення жорсткого карантину у всьому столичному регіоні.
Крім того, МОЗ Іспанії вимагав посилити карантин у Мадриді.
Відзначимо, що раніше іспанський суд визнав незаконним введення режиму ізоляції в Мадриді і вважає, що це було прийнято без схвалення парламенту Іспанії.
В результаті чого, прем'єр Іспанії Педро Санчес скликав екстрене засідання Кабінету міністрів щодо введення надзвичайного стану в Мадриді.