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Уряд Іспанії схвалив введення режиму підвищеної готовності в Мадриді

Мадрид, П'ятниця 09 жовтня 2020 14:32
Уряд Іспанії схвалив введення режиму підвищеної готовності в Мадриді
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд Іспанії схвалив введення режиму підвищеної готовності в автономному співтоваристві Мадрид. Таке рішення було прийнято для стримування поширення COVID-19.

Про це повідомляє El Pais.

Режим підвищеної готовності буде діяти в Мадриді протягом 15 днів. Щоб продовжити його по закінченні терміну, він повинен бути схвалений Конгресом.

Влада має намір у терміновому порядку ввести підвищену готовність у регіоні через наближення вихідних, коли тисячі жителів Мадрида зможуть покинути столицю для відпочинку.

Нагадаємо, уряд Іспанії спільно з місцевою владою Мадрида прийняли рішення про введення жорсткого карантину у всьому столичному регіоні.

Крім того, МОЗ Іспанії вимагав посилити карантин у Мадриді.

Відзначимо, що раніше іспанський суд визнав незаконним введення режиму ізоляції в Мадриді і вважає, що це було прийнято без схвалення парламенту Іспанії.

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