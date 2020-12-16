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У Мадриді послаблять карантин на Різдво

Мадрид, Середа 16 грудня 2020 21:26
У Мадриді послаблять карантин на Різдво
Фото: дівчина в масці (flickr.com/marioandreipantoja)
Автор: РБК-Україна

У столичному регіоні Іспанії Мадриді посилюють карантинні обмеження. Вони будуть діяти з 23 грудня по 6 листопада.

Про це повідомляє El Pais.

Раніше уряд Іспанії дозволив регіональним органам влади посилити обмежувальні заходи за пандемії в різдвяні свята.

Зокрема, в Мадриді заборонено виїжджати за межі регіону. Як виняток, дозволено виїжджати з регіону для возз'єднання з сім'єю або зустрічей з родичами.

Крім цього дозволено збиратися в групи до десяти осіб. Також буде ослаблений комендантську годину на Різдво і Новий рік. Він буде починатися о 1:30 25 грудня і 1 січня.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілла заявив, що в країні готуються почати вакцинацію населення від коронавірусу вже з 4 січня. Очікується, що Європейське медичне агентство затвердить вакцину від COVID-19 29 грудня.

Раніше прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що значна частина населення країни буде вакцинована від COVID-19 в першій половині наступного року. Вакцинація для іспанців буде безкоштовною.

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