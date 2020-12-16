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В Мадриде ослабят карантин на Рождество

Мадрид, Среда 16 декабря 2020 21:26
В Мадриде ослабят карантин на Рождество
Фото: девушка в маске (flickr.com/marioandreipantoja)
Автор: РБК-Украина

В столичном регионе Испании Мадриде ужесточают карантинные ограничения. Они будут действовать с 23 декабря по 6 ноября.

Об этом сообщает El Pais.

Ранее правительство Испании разрешило региональным властям ужесточать ограничительные меры из-за пандемии в рождественские праздники.

В частности, в Мадриде запрещено будет выезжать за пределы региона. В порядке исключения, разрешено выезжать из региона для воссоединения с семьей или встреч с родственниками.

Кроме этого разрешено собираться в группы до десяти человек. Также будет ослаблен комендантский час на Рождество и Новый год. Он будет начинаться в 1:30 25 декабря и 1 января.

Напомним, министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла заявил, что в стране готовятся начать вакцинацию населения от коронавируса уже с 4 января. Ожидается, что Европейское медицинское агентство утвердит вакцину от COVID-19 29 декабря.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что значительная часть населения страны будет вакцинирована от COVID-19 в первой половине следующего года. Вакцинация для испанцев будет бесплатной.

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