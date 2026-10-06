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Чип M6 и OLED-экраны: Apple готовит масштабную презентацию Mac в конце октября

11:12 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
Чип M6 и OLED-экраны: Apple готовит масштабную презентацию Mac в конце октября Apple готовит вторую презентацию новых продуктов (фото: Zesan/Pexels)
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Apple готовит сразу две презентации в этом месяце - компания может показать новые устройства для умного дома уже 13 октября, а позже представить обновление линейки Mac.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Apple Insider.

Два этапа октябрьских анонсов Apple

По данным технических обозревателей, осенний график релизов технологического гиганта будет разделен на две части:

Первая волна (13 октября): ожидается анонс обновленных устройств для умного дома, включая Apple TV, HomePod mini и Home Hub. Скорее всего, этот релиз состоится в формате прессрелиза и презентационного видео без очного мероприятия для печати.

Вторая волна (конец октября): инсайдеры прогнозируют еще один анонс, который может повторить формат события Scary Fast 2023 года.

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Что могут представить в конце месяца?

Хотя официальных подтверждений относительно формата второй презентации пока нет, аналитики и источники отрасли высказывают несколько предположений о новых продуктах.

Среди вероятных новинок

  • Компьютеры Mac с новым процессором M6;
  • Обновлены MacBook Pro с OLED-дисплеями и поддержкой сенсорного ввода.

Базовый 14-дюймовый MacBook Pro получит обновление с процессором M6, а в 2027 году выйдет полностью редизайненная версия этого устройства на базе нового поколения M7.

По серии MacBook Air, 13- и 15-дюймовые модели обновят на базе чипов M6 в 2027 году, а переход этой линейки на OLED-дисплее запланирован ориентировочно на 2028 год.

В настоящее время Apple воздерживается от комментариев. Со всем тем запуск новых моделей Mac в конце октября вписывается в традиционный осенний цикл обновления продуктов компании.

Отметим, что в июне Apple повысила цены на компьютеры Mac. На фоне удорожания оперативной памяти и запуска официальных программ лизинга оборудования аналитики предполагают возможность дальнейшего роста стоимости новых моделей от разработчиков Купертино.

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