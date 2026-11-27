Когда выйдет новый MacBook Air и почему Apple готовит два обновления?

С момента выхода MacBook Air на чипе Apple M2 в июле 2022 года ноутбук получал только обновления процессоров, а дизайн корпуса оставался неизменным.

Однако, по данным редактора Bloomberg Марка Гурмана, Apple готовит более масштабные изменения - и может в течение года выпустить две версии ноутбука.

Первоначально, весной 2027 года, компания планирует представить MacBook Air на чипе Apple M6. Эта модель сохранит актуальный дизайн.

А вот полностью обновленный ноутбук с новым корпусом может дебютировать уже во второй половине 2027 года.

Впрочем, график запуска еще не окончательный: выпуск модели с новым дизайном могут перенести на 2028 год.

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OLED-экран и новый корпус: что изменится в MacBook Air

Вместе с новым дизайном MacBook Air, по слухам, получит OLED-дисплей вместо привычной IPS-матрицы.

Хотя Apple вроде бы отложила выпуск iMac из OLED из-за высокой стоимости запчастей, от планов перевести MacBook Air на новую технологию экранов Купертино не отказывается.

Ориентиром для будущего Air может стать новый MacBook Pro с тандемным дисплеем OLED.

В новой профессиональной модели Apple реализовала несколько заметных изменений: корпус стал немного тоньше и легче, широкий вырез в дисплее заменили на Dynamic Island, а на крышку вернули логотип Apple с подсветкой.

Что ждет MacBook Neo 2?

Одновременно с MacBook Air на чипе M6 весной 2027 ожидается выход второго поколения MacBook Neo. По предварительным данным, лэптоп получит процессор Apple A19 Pro и 12 ГБ оперативной памяти.