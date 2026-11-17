Apple изменяет правила доступа программ к личным данным на Mac, чтобы пользователи лучше понимали, какую информацию они передают. В бета-версии macOS 27.3 компания обновила настройки конфиденциальности и усилила контроль над тем, к каким файлам и функциям компьютера могут получать доступ приложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Apple .

Главные изменения в настройках безопасности macOS 27.3

Apple стремится сохранить возможности для разработчиков создавать новые продукты для Mac, не ослабляя защиту данных пользователей.

Обновленные настройки должны помочь владельцам компьютеров лучше понимать, какие риски возникают при предоставлении программам полного доступа к системе.

Обновление в macOS 27.3 содержит ряд ключевых решений:

Разделение Device Control и Data Access на две отдельные категории: System & App Protection Override и Accessibility;

Единственный метод предоставления разрешений посредством выбора программы из списка;

Рекомендации для пользователей предоставлять доступ только к отдельным приложениям или папкам, необходимым для конкретных рабочих процессов;

Расширенная информация о широком спектре данных, к которым программа получит доступ при одобрении полных прав;

Возможность настроить программы так, чтобы они спрашивали разрешение каждый раз при обращении к защищенным функциям;

Специальный индикатор прозрачности , уведомляющий, когда одна программа управляет другой с помощью System & App Protection Override.

Все ранее предоставленные пользователями разрешения останутся в силе, однако новые правила начнут действовать при рассмотрении новых запросов от программ.

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Особенности работы с бекапами

Apple советует разработчикам заранее подготовить приложения к новым ограничениям: обновить инструкции для пользователей при первом запуске и проверить, корректно ли работают приложения без полного доступа к папкам и данным другим приложениям.

В то же время, разработчики сервисов резервного копирования диска на основе Full Disk Access или приложений со специальными возможностями (Accessibility) смогут запрашивать специальные разрешения, чтобы сохранить привычный опыт установки для новых пользователей.

Популярные фирменные приложения будут работать в прежнем режиме без дополнительных подтверждений, а более подробную информацию о разрешениях в Купертино пообещали опубликовать в ближайшее время.