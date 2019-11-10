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Трамп обговорить зі Столтенбергом внески в бюджет НАТО

Новини » В світі     10.11.2019 - 04:00
Трамп обговорить зі Столтенбергом внески в бюджет НАТО
Фото: Білий будинок (whitehouse.gov)

Трамп і Столтенберг обговорять прогрес союзників по НАТО в справі збільшення оборонних витрат і забезпечення справедливого розподілу внесків у бюджет

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 14 листопада у Вашингтоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Як повідомили в Білому домі, вони обговорять прогрес союзників по НАТО в справі збільшення оборонних видатків та забезпечення справедливішого розподілу внесків у бюджет.

"Президент також підкреслить важливість зміцнення оборони альянсу НАТО і стримування зовнішніх загроз, збереження особливої уваги щодо боротьби з тероризмом", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Трамп і Столтенберг торкнуться теми кіберзагроз.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що НАТО перебуває в коматозному стані через повну відсутність координації стратегічних рішень між США і країнами-членами Північноатлантичного альянсу.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не підтримує позицію президента Франції Еммануеля Макрона, який заявив про відсутність координації між США і Північноатлантичним альянсом (НАТО).

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також не поділяє думку Макрона про "кому" альянсу.

"Альянс сильний, а США, Північна Америка і Європа, ми разом робимо те, що робили протягом десятиліть. Ми реалізували найбільше з часів холодної війни посилення нашої колективної оборони. Європейські союзники підвищують готовність своїх сил, більше інвестуючи в оборону. США збільшують присутність в Європі", - сказав він.

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Новини України НАТОЄнс СтолтенбергДональд Трамп
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