НАБУ закрило справу про незаконне збагачення нардепа Геращенка

Фото: Антон Геращенко (facebook.com/anton.gerashchenko)

У відомстві зазначили, що не знайшли ознак злочину у справі Геращенка

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) закрили справу про незаконне збагачення депутата Верховної ради від фракції "Народний фронт" Антона Геращенка. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Наші гроші".

Відповідну інформацію виданню повідомили у НАБУ. Так, у відомстві зазначили, що не знайшли ознак злочину у справі Геращенка, який живе в квартирі, орендованій тестем-пенсіонером.

"Головним аргументом для закриття справи стала неможливість перевірити доходи тестя нардепа, який стверджує, що кошти на недешеве майно - оренду квартири за три тисячі доларів на місяць та купівлю двох автомобілів, яким користується зять-нардеп, - він заощадив у 1991-1996 під час роботи на ТОВ "Азов-Бюро", а також від набуття спадщини", - вказує видання.

Слід зазначити, що раніше "Наші гроші" з’ясували, що Геращенко орендує квартиру в Києві площею 200 кв. м за гроші свого тестя Олексія Шамбура.

Додамо, що 62-річний тесть до 2016 року не отримував дохід, а після 2016-го отримав близько 270 тисяч гривень за підприємницьку діяльність, тобто, не міг сплачувати близько трьох тисяч доларів щомісяця за оренду житла. Крім того, і нардеп орендувати квартиру не міг: у його декларації дохід - більше 100 тисяч гривень на рік.

Нагадаємо, повідомлялося, що в квартиру в елітному ЖК на Печерську Геращенко з сім'єю переїхали в 2016 році. У цьому ж році його тесть і почав фінансувати зятя, зареєструвавши ФОП, який нібито займається науковою діяльністю.

Як писало РБК-Україна раніше, радник глави Міністерства внутрішніх справ (МВС) України Антон Геращенко задекларував квартири в Києві і Харкові, машину і 460 тис. гривень готівкових коштів у декларації про доходи за 2015 рік.