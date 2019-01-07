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Порошенко: Україна не дозволить РФ вирішувати, як використовувати Азовське море

Новини » Політика    07.01.2019 - 16:22
Порошенко: Україна не дозволить РФ вирішувати, як використовувати Азовське море
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Україна продовжить відстоювати право на Азовське море та Керченську протоку

Україна не дозволить Російській Федерації вирішувати, як Києву використовувати Азовське море. Про це в інтерв'ю CNN Turk заявив президент Петро Порошенко, передає РБК-Україна з посиланням на його прес-службу.

Порошенко підкреслив, що Україна не визнає окупацію Азовського моря і Керченської протоки. У той же час Київ продовжить наполягати на верховенстві міжнародного права у питанні використання акваторій.

"Тому, що Азовське море - це зона економічної активності мультимільйонної агломерації на сході країни. Мені ненависна думка, що Росія буде вирішувати за суверенну і незалежну Україну, як нам використовувати Азовське море. Ми не дозволимо цього", - підкреслив Порошенко.

Він також нагадав про агресію російських військових проти українських кораблів в нейтральних водах Чорного моря і захоплення українських моряків.

"Це було не тільки в Керченській протоці. Регулярні російські війська під російським прапором напали на військове судно українського флоту, відкрили вогонь з 30-мм знаряддя, без усякої причини відкрили вогонь по моряках, почавши штурмову операцію, провокуючи українців відкрити вогонь", - заявив Порошенко.

Він зазначив, що Україна має докази того, що атака росіян була здійснена в нейтральних водах.

"Ми маємо відео, радіоперехвати, супутникові знімки - у нас є все. В нейтральних водах Чорного моря, недалеко від Туреччини, до речі", - констатував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна направила до Європейського суду з прав людини позов проти Російської Федерації за захоплення кораблів і моряків в Керченській протоці.

 

Атака у Керченській протоці: прикордонники РФ стріляли з гармати по українських кораблях
Новини України Порошенко ПетроКерченский мостАзовское море
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