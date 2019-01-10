Загрози з боку РФ на суходільному кордоні й на Азові зберігаються, - Полторак

Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Також РФ зосередила потужне угруповання військ в окупованому Криму

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що загрози з боку Російської Федерації (РФ) на суходільному кордоні й на Азові досі зберігаються. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Полторака "Урядовому кур'єру".

Також, за словами Поторака, РФ зосередила потужне угруповання військ в окупованому Криму.

"Досі є величезні загрози з боку Російської Федерації на суходільному кордоні й на Азові, зосереджено потужне угруповання її військ в окупованому Криму", - сказав він.

Полторак зазначив, що для України був несподіваний відкритий напад РФ на військові кораблі в нейтральних водах 25 листопада. Він також висловив переконання, що Росія чекала, що українські моряки відкриють вогонь у відповідь, щоб використати це для початку масштабної агресії.

"Для цього (початку масштабної агресії, - ред.) вона підготувала значну кількість техніки, озброєнь і особового складу на кордоні з Україною. Наші моряки натомість діяли, не порушуючи жодної конвенції чи міжнародного договору. А воєнний стан став засобом захисту країни від можливого подальшого вторгнення", - зазначив він.

Як писало РБК-Україна, Полторак заявив, що Україна не відмовиться від права вільно проходити Керченською протокою.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що Україна не дозволить Російській Федерації вирішувати, як Києву використовувати Азовське море.