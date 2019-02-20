Маас: Німеччина не забуде тисячі українців, які вийшли на Революцію Гідності

У Німеччині нагадали про загиблих на Революції Гідності активістів

Министерство иностранных дел (МИД) Германии напомнило о тысячи украинок и украинцев, которые вышли на протест в Киеве в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД Германии со ссылкой на заявление главы МИД Хайка Мааса.

Также в Германии напомнили о погибших на Революции Достоинства активистах. Маас заверил, что Германия и в дальнейшем будет стоять на стороне украинцев.

"Пять лет назад тысячи украинок и украинцев вышли на улицы. Их участие в Майдане ради свободной, демократической и суверенной Украины стоила свыше ста протестующим жизни. Мы не забудем рвение и надежды тысяч украинцев, которые боролись за свободную, демократическую, суверенную Украину", - говорится в заявлении МИД.

Напомним, также посольство США в Украине почтили память Небесной Сотни, погибших во время протестов на Революции Достоинства активистов. В посольстве заявили, что США никогда не признают притязания России на территории Украины.

Вчера международная неправительственная, некоммерческая организация Amnesty International заявила, что за 5 лет нет ни одного ощутимого прогресса в расследованиях дел Майдана По мнению правозащитников, украинская система уголовного правосудия не только не решила вопрос с преследованием бывших и нынешних сотрудников правоохранительных органов, но и "сопротивлялся и препятствовало" правосудия.