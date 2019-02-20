Посольство США вшанувало пам'ять героїв Небесної Сотні

Фото: посольство США в Україні (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

У посольстві заявили, що США ніколи не визнають зазіхання Росії на території України

Посольство США в Україні вшанувало пам'ять Небесної Сотні, загиблих під час протестів на Революції Гідності активістів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу посольства у Twitter.

У посольстві заявили, що США ніколи не визнають зазіхання Росії на території України.

"Кримська декларація Держсекретаря Помпео чітко і однозначно окреслює нашу політику і через 5 років після початку анексії Криму Росією: ми не визнає́мо і не ви́знаємо зазіхання Кремля на суверенітет над територіями, захопленими силою з порушенням міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міжнародна неурядова, некомерційна організація Amnesty International заявила, що за 5 років немає жодного відчутного прогресу в розслідуваннях справ Майдану На думку правозахисників, українська система кримінального правосуддя не тільки не вирішила питання з переслідуванням колишніх і нинішніх співробітників правоохоронних органів, але і "пручався і перешкоджало" правосуддя.

Раніше голова управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк повідомляв, що майже 40 підозрюваних у справах Майдану продовжують працюють у правоохоронних органах.