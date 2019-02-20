МЕРТ уповноважили на переговори з ЄС щодо мораторію на експорт лісу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Міністерство буде вести всі переговори з ЄС в рамках Угоди про асоціацію

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України уповноважили вести консультації з представниками Євросоюзу щодо мораторію на експорт необробленої деревини. Відповідне рішення Кабінету міністрів є в розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що сьогодні Кабмін вніс зміни до положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, уповноваживши його вести всі переговори з ЄС щодо виконання договору про Асоціацію з ЄС. Тепер міністерство буде вести переговори в тому числі щодо мораторію на експорт лісу-кругляка.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, в січні Європейський союз ініціював консультації з Україною в рамках Угоди про асоціацію через мораторій на експорт необробленої деревини. У повідомленні Єврокомісії зазначено, що Брюссель незадоволений мораторієм, так як він порушує ключові торгові положення. Зазначимо, що Угода про асоціацію з ЄС забороняє будь-які форми обмежень на експорт.

Відзначимо, у вересні 2019 року Верховна рада прийняла закон про боротьбу з контрабандою лісу.