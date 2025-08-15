Кремль хочет использовать саммит на Аляске для ослабления санкций, - ISW

Кремль, вероятно, попытается использовать саммит на Аляске, чтобы добиться ослабления западных санкций, сместив внимание с войны в Украине на экономические вопросы в отношениях с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, включение в состав российской делегации министра финансов РФ Антона Силуанова и генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева свидетельствует о том, что Кремль стремится превратить саммит в платформу для обсуждения потенциальных двусторонних экономических соглашений.

Дмитриев, который ранее представлял Россию как "привлекательного экономического партнера" для США, накануне встречи даже продвигал нарратив, что Аляска якобы является "исторической частью России".

ISW отмечает, что Силуанов должен убедить Запад в "неэффективности" санкций и побудить к их отмене, а Дмитриев - создать имидж саммита как большой бизнес-сделки.

Другие российские чиновники открыто говорят о планах Кремля.

В частности, советник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что кроме Украины, российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп будут обсуждать "огромный" потенциал в сфере торговли и экономики.

Депутат Госдумы Алексей Чепа допустил, что на повестке дня могут быть санкции, а Светлана Журова заявила о "неизбежном" экономическом соглашении после саммита.

ISW предупреждает, что согласование США на экономические договоренности без уступок Кремля по Украине может ослабить важное экономическое давление, которое Вашингтон сейчас имеет на Москву.