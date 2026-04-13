Заклятый враг Орбана. Кто такой Петер Мадьяр и что он говорил об Украине

О Петере Мадьяре

Петер Мадьяр - венгерский политик и юрист. Бывший муж венгерской юристки и политика Юдит Варги. Лидер политической партии "Тиса".

Еще год назад Мадьяр оставался малоизвестным для широкой аудитории и работал в государственных структурах, связанных с властью, но уже на парламентских выборах в Венгрии он стал главным оппонентом пророссийского премьера Венгрии Виктора Орбана - лидера партии "Фидес".

Теперь его политическая сила "Тиса" побеждает на парламентских выборах.

Сначала Мадьяр создал общественное движение, которое организовало массовые антиправительственные протесты, а затем возглавил политическую силу "Тиса".

После подсчета почти всех голосов в воскресенье вечером стало очевидным, что 16-летнее правление Орбана в Будапеште завершилось после того, как он признал поражение на выборах в Венгрии от своего соперника Мадьяра.

Партия "Тиса" берет 138 мандатов в 199-местном парламенте, что составляет подавляющее большинство, которое предоставит Мадьяру широкие полномочия для реформирования Венгрии.

"Венгры сегодня сказали "да" Европе, они сказали "да" свободной Венгрии", - сказал Мадьяр избирателям, призывая сторонников Орбана в государственных учреждениях уйти в отставку.

И хотя в 2010 году Мадьяр работал в МИД в администрации Орбана, он окончательно порвал с партией "Фидес" только в 2024 году после скандала с президентскими помилованиями.

Его партия "Тиса" стала сильнейшей оппозиционной силой после выборов в Европарламент 2024 года.

Мадьяр планирует бороться с коррупцией, разблокировать замороженные миллиарды евро от ЕС, ввести налоги для самых богатых и реформировать систему здравоохранения.

Победу Мадьяра обусловило массовое возмущение венгров из-за трехлетней экономической стагнации, стремительного роста стоимости жизни и обогащения олигархов, приближенных к правительству. Несмотря на колебания в соцопросах перед выборами, запрос общества на изменения оказался сильнее.

Мадьяра часто описывают как консервативного либерала, который сочетает рыночно-ориентированные экономические взгляды с акцентом на гражданской ответственности, верховенстве права и национальной культуре. Он часто заявляет, что его движение стремится выйти за пределы "старого раскола между левыми и правыми" в венгерской политике.

Мадьяр считается проевропейским политиком, выразил поддержку введению евро в Венгрии после выполнения необходимых экономических условий. Он утверждает, что внедрение общей валюты укрепит финансовую стабильность и позиции Венгрии в Европейском Союзе.

Что он говорил об Украине

Несмотря на критику Орбана за близкие отношения с Россией, Мадьяра нельзя назвать однозначно проукраинским политиком.

Лидер "Тисы" высказывается против предоставления Украине военной помощи, не поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз. Он также не поддерживает быстрого прекращения закупки российских энергоносителей, вместо чего предлагая сделать это до 2035 года.

Впрочем, политик признает действия РФ как агрессию, и в июле 2024 года посетил Киев и стену павших героев возле Михайловского собора. Его визит совпал с российским обстрелом детской больницы "Охматдет", который он осудил.

В начале своей кампании, в интервью для Klubradio, Мадьяр оправдывал действия РФ и говорил о том, что нападение спровоцировали "американские ракетные установки", возможное вступление Украины в ЕС назвал "эскалацией войны", а потенциальное приглашение Украины в НАТО - "началом третьей мировой".

Однако через короткое время Петер сделал сообщение на своей странице в Facebook, где опроверг свои слова, назвав РФ агрессором, заявил, что именно Путин начал эту войну и может ее закончить, признал защиту Украиной своей территории оправданной и напомнил о предоставленных Украине гарантиях безопасности, которые Россия нарушила.

В этом году Орбан наложил вето на заем Украине в размере 90 миллиардов евро, согласованный лидерами, включая его самого, в декабре 2025 года.

Венгрия отказалась от своего одобрения после того, как импорт российской нефти прекратился через нефтепровод "Дружба", проходящий через Украину, что, по словам Орбана, было "преднамеренной махинацией Киева, направленной на попытку повлиять на выборы путем ослабления венгерской экономики".

Украине нужно финансирование, чтобы продолжать отражать полномасштабное вторжение России. Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Венгрию в воскресенье вечером и заявил, что Киев готов к "встречам и совместной конструктивной работе на благо обоих народов".

Как пишет издание Politico, Мадьяр хочет иметь хорошие отношения с Брюсселем, а потому, вероятно, разблокирует кредит для Украины.