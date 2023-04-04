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Люксембург заморозил акции крупного российского стартапа "Роснано"

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Вторник 04 апреля 2023 07:10
Люксембург заморозил акции крупного российского стартапа "Роснано" Фото: Люксембург заморозил акции крупного российского стартапа (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Люксембургский суд наложил арест на акции компании OCSiAl, которая принадлежит "Роснано". Стоимость акций российской компании в 2021 году превышала 300 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

OCSiAl – это крупнейший в мире производитель графеновых нанотрубок, в 2019 году компания стала "единорогом".

Обеспечительные меры были наложены судом в конце 2022 года, сейчас идут судебные разбирательства. OCSiAl была основана в 2010 году в Новосибирске. "Роснано" в 2014 году вложило в проект 40 млн долларов.

Ранее Зеленский поблагодарил Швейцарию за присоединение к 10-му пакету санкций против России и отметил, что важно, когда нейтральные страны, как Швейцария занимают такую позицию.

Напомним, на днях ЕС утвердил десятый пакет санкций против России. Впрочем, Польша оказалась недовольна десятым пакетом ограничений Европейского Союза, и даже назвала его "слишком мягким".

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