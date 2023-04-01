Зеленский поблагодарил Швейцарию за присоединение к 10-му пакету санкций против России

Очень важно, когда нейтральные страны, как Швейцария занимают такую позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Президент напомнил, что на этой неделе Швейцария присоединилась к 10-му санкционному пакету Евросоюза, и поблагодарил власти Швейцарии, которые решили присоединиться к 10-му пакету санкций Евросоюза против России.

"Это важно, когда государства, нейтральные в военно-политическом смысле, все же занимают четкую моральную позицию к российскому террору, к разрушению Россией глобального порядка, основанного на правилах", - заявил Зеленский.

Он добавил, что только в единстве мы сможем сохранить мир как основу международных отношений.

Напомним, на днях ЕС утвердил десятый пакет санкций против России.

Впрочем, Польша оказалась недовольна десятым пакетом ограничений Европейского Союза, и даже назвала его "слишком мягким".

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