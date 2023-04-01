ua ru
Сб, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский поблагодарил Швейцарию за присоединение к 10-му пакету санкций против России

Новина українською →
Украина, Суббота 01 апреля 2023 21:54
Зеленский поблагодарил Швейцарию за присоединение к 10-му пакету санкций против России Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Очень важно, когда нейтральные страны, как Швейцария занимают такую позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Президент напомнил, что на этой неделе Швейцария присоединилась к 10-му санкционному пакету Евросоюза, и поблагодарил власти Швейцарии, которые решили присоединиться к 10-му пакету санкций Евросоюза против России.

"Это важно, когда государства, нейтральные в военно-политическом смысле, все же занимают четкую моральную позицию к российскому террору, к разрушению Россией глобального порядка, основанного на правилах", - заявил Зеленский.

Он добавил, что только в единстве мы сможем сохранить мир как основу международных отношений.

Напомним, на днях ЕС утвердил десятый пакет санкций против России.

Впрочем, Польша оказалась недовольна десятым пакетом ограничений Европейского Союза, и даже назвала его "слишком мягким".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Швейцария Война России против Украины
NEWS
Официально. Суд отправил митрополита Павла под домашний арест
Официально. Суд отправил митрополита Павла под домашний арест
DAILY
Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций