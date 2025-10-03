Люксембург открывает новую страницу монархии: почему великий герцог отрекается от престола

Великий герцог Люксембурга Анри после 25 лет правления отречется от престола в пользу своего сына Гийома, открывая новую страницу в истории монархии страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Великий герцог Люксембурга Анри объявил о своем отречении от престола после 25 лет правления. Престол перейдет к его старшему сыну, кронпринцу Гийому, что символизирует начало новой эры в истории одной из старейших европейских монархий.

Анри и его жена, великая герцогиня Мария Тереза, преимущественно выполняли церемониальные функции, тогда как правительство страны руководило экономикой и политическими вызовами. Одним из серьезных испытаний для государства стал финансовый кризис 2008 года, который стал крупнейшим потрясением для экономики Люксембурга с 1970-х годов.

70-летний Анри получил образование во Франции, Швейцарии и Бельгии и известен своей сдержанностью и высоким чувством долга. В течение многих лет он представлял Люксембург на международной арене, сочетая традиции монархии с современными вызовами.

Передача престола сыну Гийому состоится в специальной церемонии, символизирующей продолжение династии Великого герцогства Люксембург. Кронпринц Гийом уже активно участвует в государственных мероприятиях и представительских функциях, готовясь к будущему правлению.

Аналитики отмечают, что отречение Анри является одним из немногих случаев мирной передачи власти в европейских монархиях в XXI веке и демонстрирует постепенный переход к новым поколениям правителей с сохранением традиций и стабильности государства.

"Это исторический момент для Люксембурга, который символизирует не только смену поколений в монархии, но и продолжение стабильности и развития страны", - отмечают эксперты по европейской политике.