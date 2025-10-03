Люксембург відкриває нову сторінку монархії: чому великий герцог зрікається престолу

Великий герцог Люксембургу Анрі після 25 років правління зречеться престолу на користь свого сина Гійома, відкриваючи нову сторінку в історії монархії країни.

Великий герцог Люксембургу Анрі оголосив про своє зречення з престолу після 25 років правління. Престол перейде до його старшого сина, кронпринца Гійома, що символізує початок нової ери в історії однієї з найстаріших європейських монархій.

Анрі та його дружина, велика герцогиня Марія Тереза, переважно виконували церемоніальні функції, тоді як уряд країни керував економікою та політичними викликами. Одним із серйозних випробувань для держави стала фінансова криза 2008 року, яка стала найбільшим потрясінням для економіки Люксембургу з 1970-х років.

70-річний Анрі здобув освіту у Франції, Швейцарії та Бельгії і відомий своєю стриманістю та високим почуттям обов’язку. Протягом багатьох років він представляв Люксембург на міжнародній арені, поєднуючи традиції монархії із сучасними викликами.

Передача престолу синові Гійому відбудеться у спеціальній церемонії, що символізує продовження династії Великого герцогства Люксембург. Кронпринц Гійом вже активно бере участь у державних заходах і представницьких функціях, готуючись до майбутнього правління.

Аналітики відзначають, що зречення Анрі є одним із небагатьох випадків мирної передачі влади в європейських монархіях у XXI столітті і демонструє поступовий перехід до нових поколінь правителів із збереженням традицій та стабільності держави.

"Це історичний момент для Люксембургу, який символізує не лише зміну поколінь у монархії, але й продовження стабільності та розвитку країни", — відзначають експерти з європейської політики.