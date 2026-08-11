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Человечество может добраться до чужой планеты за одно поколение: как именно

19:12 11.08.2026 Вт
2 мин
Микрозонды изменят межзвездные исследования
aimg Ольга Завада
Зонды с ИИ совершат межзвездный прорыв (фото: Pexels)

В 48 световых годах от Земли существует каменистая планета с атмосферой, которая может быть пригодна для жизни. Ученые задумываются, сможет ли человечество когда-нибудь добраться до таких миров, а не только наблюдать за ними через телескопы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo.

Ключ к межзвездным путешествиям

Ученые объяснили: отправка больших космических аппаратов в другие звездные системы требует колоссальных затрат ресурсов и времени.

Концепция микрозондов предлагает реалистичный сценарий добраться до цели при жизни одного поколения человечества .

Благодаря развитию микроэлектроники и концепции "умной пыли" сенсоры миллиметрового масштаба способны измерять температуру, свет и химический состав космических тел, практически не требуя энергии и массы.

Лазерные и солнечные паруса: как это работает

Главная проблема классических ракет - необходимость нести с собой тяжелое топливо. Парусные системы лишены этого недостатка.

Почему?

Лазерные световые паруса: для межзвездных миссий ученые предлагают использовать сверхтонкие зеркальные мембраны, которые будут разгоняться мощным массивом лазеров (суммарной мощностью в десятки гигаватт).

Давление фотонов способно разогнать такой зонд до 10-20 процентов от скорости света всего за несколько минут.

Солнечные паруса используют давление обычного солнечного света.

Они уже успешно испытываются на околоземной орбите и подходят для сложных маневров в пределах Солнечной системы - например, для доставки почвы из комет или длительного нависания над полюсами Земли.

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Главные вызовы и роль ИИ

Несмотря на высокую скорость, лазерный ускоритель остается на Земле, поэтому аппарат не сможет затормозить у цели. Зонд пролетит через целевую систему всего за несколько дней, собирая данные на лету и постепенно передавая их домой.

В течение десятилетий перелета, отмечают исследователи, аппарат будет находиться в режиме сна под управлением искусственного интеллекта.

ИИ проснется только во время пролета мимо экзопланета, чтобы провести серию измерений и зафиксировать первые близкие кадры чужих миров.

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