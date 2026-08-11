Людство може дістатися чужої планети за одне покоління: як саме

Ключ до міжзоряних мандрівок

Вчені пояснили: відправка великих космічних апаратів до інших зоряних систем потребує колосальних витрат ресурсів і часу.

Натомість концепція мікрозондів пропонує реалістичний сценарій дістатися цілі за життя одного покоління людства.

Завдяки розвитку мікроелектроніки та концепції "розумного пилу" сенсори міліметрового масштабу здатні вимірювати температуру, світло та хімічний склад космічних тіл, при цьому практично не вимагаючи енергії та маси.

Лазерні та сонячні вітрила: як це працює

Головна проблема класичних ракет - необхідність нести із собою важке паливо. Вітрильні системи позбавлені цього недоліку.

Чому?

Лазерні світлові вітрила: для міжзоряних місій науковці пропонують використовувати надтонкі дзеркальні мембрани, які розганятимуться потужним масивом лазерів (сумарною потужністю в десятки гігават).

Тиск фотонів здатний розігнати такий зонд до 10-20 відсотків від швидкості світла всього за кілька хвилин.

Сонячні вітрила використовують тиск звичайного сонячного світла.

Вони вже успішно випробовуються на навколоземній орбіті та підходять для складних маневрів у межах Сонячної системи - наприклад, для доставки ґрунту з комет або тривалого нависання над полюсами Землі.

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Головні виклики та роль ШІ

Попри високу швидкість, лазерний прискорювач залишається біля Землі, тому апарат не зможе загальмувати біля цілі. Зонд пролетить крізь цільову систему всього за кілька днів, збираючи дані на льоту й поступово передаючи їх додому.

Під час десятиліть перельоту, зазначають дослідники, апарат перебуватиме у режимі сну під управлінням штучного інтелекту.

ШІ прокинеться лише під час прольоту повз екзопланету, щоб провести серію вимірювань і зафіксувати перші близькі кадри чужих світів.