Людмила Киченок зачехлила ракетку в четвертьфинале парного разряда Гвадалахары

Украинка Людмила Киченок в паре с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко уступили паре в составе Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой в рамках 1/4 финала турнира WTA в Мексике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Guadalajara Open Akron, парный разряд, женщины, 1/4 финала

Крейчикова/Синякова – Л. Киченок/Остапенко – 2:1 (3:6, 7:5, 10:3)

В стартовой партии соперницы долгое время играли на равных. Украинско-латвийский дуэт, однако, сумел добавить в самый подходящий момент – при счете 4:3 в свою пользу. Киченок из Остапенко оформили брейк, а затем отыграли два брейк-пойнта на своей подаче и закрыли сет.

А во второй партии начались качели. Крейчиковой и Синяковой к середине сета успели дважды уступить на собственной подаче, но оформили один брейк. Дальше больше. К концу партии чешская пара не только взяла еще две подачи украинки с латышкой, но и отыграла брейк-пойнты на своих.

В конце концов судьбу путевки в полуфинал пришлось решать в третьем, укороченном сете. У Киченок с Остапенко на решающую партию сил оставалось ощутимо меньше, поэтому они уступили фактически "в одни ворота" – 3:10.

Теперь украинская и латвийская теннисистки сосредоточится на восстановлении и подготовке к Итоговому турниру WTA. Его розыгрыш стартует 31 октября.