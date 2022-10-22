ua ru
Сб, 22 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Людмила Киченок зачехлила ракетку в четвертьфинале парного разряда Гвадалахары

Новина українською →
Гвадалахара, Суббота 22 октября 2022 09:55
Людмила Киченок зачехлила ракетку в четвертьфинале парного разряда Гвадалахары Фото: Елена Остапенко и Людмила Киченок проиграли чешкам (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Людмила Киченок в паре с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко уступили паре в составе Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой в рамках 1/4 финала турнира WTA в Мексике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Guadalajara Open Akron, парный разряд, женщины, 1/4 финала

Крейчикова/Синякова – Л. Киченок/Остапенко – 2:1 (3:6, 7:5, 10:3)

В стартовой партии соперницы долгое время играли на равных. Украинско-латвийский дуэт, однако, сумел добавить в самый подходящий момент – при счете 4:3 в свою пользу. Киченок из Остапенко оформили брейк, а затем отыграли два брейк-пойнта на своей подаче и закрыли сет.

А во второй партии начались качели. Крейчиковой и Синяковой к середине сета успели дважды уступить на собственной подаче, но оформили один брейк. Дальше больше. К концу партии чешская пара не только взяла еще две подачи украинки с латышкой, но и отыграла брейк-пойнты на своих.

В конце концов судьбу путевки в полуфинал пришлось решать в третьем, укороченном сете. У Киченок с Остапенко на решающую партию сил оставалось ощутимо меньше, поэтому они уступили фактически "в одни ворота" – 3:10.

Теперь украинская и латвийская теннисистки сосредоточится на восстановлении и подготовке к Итоговому турниру WTA. Его розыгрыш стартует 31 октября.

К слову, украинка Калинина улучшила позиции в обновленном рейтинге WTA.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
NEWS
Оккупанты снова бьют по Украине, есть "прилеты": что известно сейчас
Оккупанты снова бьют по Украине, есть "прилеты": что известно сейчас
DAILY
Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции
Юлия Акимовакорреспондент Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции