Людмила Кіченок зачохлила ракетку в чвертьфіналі парного розряду Гвадалахари

Українка Людмила Кіченок у парі з латвійською тенісисткою Єленою Остапенко поступилися парі в складі Барбори Крейчікової та Катеріни Сінякової у рамках 1/4 фіналу турніру WTA в Мексиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Guadalajara Open Akron, парний розряд, жінки, 1/4 фіналу

Крейчікова/Сінякова – Л. Кіченок/Остапенко – 2:1 (3:6, 7:5, 10:3)

У стартовій партії суперниці впродовж тривалого часу грали на рівних. Українсько-латвійський дует, однак, зумів додати в найпотрібніший момент – за рахунку 4:3 на власну користь. Кіченок із Остапенко оформили брейк, а потім відіграли два брейк-пойнти на своїй подачі та закрили сет.

Натомість у другій партії розпочалися гойдалки. Крейчікова та Сінякова до середини сету встигли двічі поступитися на власній подачі, але оформили один брейк. Далі більше. До кінця партії чеська пара не тільки взяла ще дві подачі українки з латвійкою, а й відіграла брейк-пойнти на своїх.

Зрештою, долю путівки в півфінал довелося вирішувати в третьому, вкороченому сеті. У Кіченок із Остапенко на вирішальну партію сил залишалося відчутно менше, тож вони поступилися фактично "в одні ворота" – 3:10.

Тепер українська та латвійська тенісистки зосередяться на відновлення та підготовці до Підсумкового турнірі WTA. Його розіграш візьме старт 31 жовтня.