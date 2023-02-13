Людмила Киченок в паре с латышкой пробилась в четвертьфинал Дохи
Победой дуэта украинки Людмилы Киченок и латвийки Елены Остапенко завершился матч 1/8 финала Qatar Total Open в столице эмирата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Qatar Total Open, 1/8 финала, парный разряд
Кенин/Мухова – Л. Киченок/Остапенко – 0:2 (3:6, 6:7)
Поединок с парой Кенин и Муховой украинско-латвийский дуэт начал на равных. Соперницы сосредоточились на своих подачах, а также пытались навязать конкуренцию на чужих. Впрочем, в седьмом гейме Киченок из Остапенко оформили брейк.
Дальше они в борьбе дожали американку и чешку на собственной подаче. Ждать еще одного "своего" гейма сыгранная пара украинки и латвийки не стала. Они всерьез взялись за Кенин и Мухову в девятом гейме и с третьей попытки реализовали сет-пойнт на подаче оппоненток.
Более конкурентной борьба стала во второй партии. Хотя Киченок из Остапенко и взяли два очка в дебюте, но американо-чешский дуэт нашел внутренние резервы для возвращения в игру. Правда, на два брейка украинки с латышкой ответили одним.
Но под занавес сета Кенин и Мухова ответили своими брейками в формате 2:1. Кульминация поединка наступила в десятом гейме. Американка с чешкой как раз вплотную приблизились к соперницам, отыграв два матч-пойнта, и все же сравняли счет.
В конце концов дело дошло до тай-брейка. Кенин и Мухова классно стартовали (3:0), но Киченок из Остапенко не сдались. Они выиграли 7 (!) розыгрышей подряд и закрыли матч за 101 минуту. Соперницы украино-латвийского дуэта будут определены позже.
К слову, украинка Ястремская вернулась в топ-100 классификации женского тенниса.
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