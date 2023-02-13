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Людмила Кіченок у парі з латвійкою пробилася у чвертьфінал Дохи

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Доха, Понеділок 13 лютого 2023 19:43
Людмила Кіченок у парі з латвійкою пробилася у чвертьфінал Дохи Фото: Людмила Кіченок та Єлена Остапенко (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорців

Перемогою дуету українки Людмили Кіченок і латвійки Єлени Остапенко завершився матч 1/8 фіналу Qatar Total Open у столиці емірату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Qatar Total Open, 1/8 фіналу, парний розряд

Кенін/Мухова – Л. Кіченок/Остапенко – 0:2 (3:6, 6:7)

Двобій із парою Кенін і Мухової українсько-латвійський дует розпочав на рівних. Суперниці зосередилися на власних подачах, а також намагалися нав'язати конкуренцію на чужих. Утім, у сьомому геймі Кіченок з Остапенко оформили брейк.

Далі вони в боротьбі дотиснули американку та чешку на власній подачі. Чекати на ще один "свій" гейм зіграна пара українки та латвійки не стала. Вони всерйоз взялися за Кенін і Мухову в дев'ятому геймі та з третьої спроби реалізували сет-пойнт на подачі опоненток.

Конкурентнішою боротьба стала в другій партії. Хоч Кіченок з Остапенко і взяли два очки в дебюті, але американсько-чеський дует відшукав внутрішні резерви для повернення до гри. Щоправда, на два брейки українки з латвійкою відповіли одним.

Та під завісу сету Кенін і Мухова відповіли своїми брейками у форматі 2:1. Кульмінація поєдинку настала в десятому геймі. Американка з чешкою щойно впритул наблизилися до суперниць, відігравши два матч-пойнти, та таки зрівняли рахунок.

Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Кенін і Мухова класно стартували (3:0), але Кіченок з Остапенко не здалися. Вони виграли 7 (!) розіграшів поспіль і закрили матч за 101 хвилину. Суперниці українсько-латвійського дуету визначиться пізніше.

До слова, українка Ястремська повернулася до топ-100 класифікації жіночого тенісу.

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