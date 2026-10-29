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Люди стояли у поезда несмотря на предупреждение: в УЗ раскрыли детали трагедии в Днепре

15:30 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: УЗ призывает пассажиров заботиться о собственной безопасности (Getty Images)

Из-за удара РФ по вокзалу в Днепре погибли и были ранены гражданские пассажиры, находившиеся у поездов, несмотря на призывы к эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как отмечает перевозчик, перед ударом в городе была объявлена воздушная тревога, а мониторинговая команда зафиксировала приближение реактивного БПЛА.

В электропоезде в Запорожье и на вокзале раздавались эвакуационные объявления, а работники железной дороги проверяли вагоны.

Пассажиров призвали немедленно перейти в укрытие, однако многие остались у поезда в момент атаки, что привело к большому количеству жертв.

Железнодорожники отмечают необходимость четко следовать инструкциям и перемещаться в безопасные места во время тревог.

"Мы в очередной раз призываем максимально четко соблюдать инструкции и правила безопасности на наших вокзалах, вокруг железнодорожной инфраструктуры, в наших поездах. Никакой человечности от врага нельзя ожидать - поэтому критически важно всем нам не давать ему шанса, беречь себя и соблюдать правила", - отмечают в "Укрзализныце".

Сегодня каждый вокзал, платформа и поезд в Украине являются приоритетной целью врага.

Железнодорожники продолжают движение, несмотря на опасность, однако призывают граждан заботиться о своей жизни и неукоснительно слушать указания работников.

"Продолжать движение и беречь жизнь мы можем только тогда, когда соблюдаем все правила на каждом вокзале", - добавили в компании.

Напомним, что 29 октября российские захватчики нанесли удар по гражданскому электропоезду в Днепре.

В результате попадания вражеского беспилотника по железнодорожному вокзалу 14 человек погибли, еще 14 получили ранения разной степени тяжести.

Кроме Днепра, в тот же день оккупанты совершили серию ударов по гражданским объектам в Чернигове, Кременчуге и Запорожье.

В результате массированных атак погибли и получили ранения десятки гражданских людей, среди которых есть дети.

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