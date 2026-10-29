Люди стояли у поезда несмотря на предупреждение: в УЗ раскрыли детали трагедии в Днепре

Из-за удара РФ по вокзалу в Днепре погибли и были ранены гражданские пассажиры, находившиеся у поездов, несмотря на призывы к эвакуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Как отмечает перевозчик, перед ударом в городе была объявлена воздушная тревога, а мониторинговая команда зафиксировала приближение реактивного БПЛА.
В электропоезде в Запорожье и на вокзале раздавались эвакуационные объявления, а работники железной дороги проверяли вагоны.
Пассажиров призвали немедленно перейти в укрытие, однако многие остались у поезда в момент атаки, что привело к большому количеству жертв.
Железнодорожники отмечают необходимость четко следовать инструкциям и перемещаться в безопасные места во время тревог.
"Мы в очередной раз призываем максимально четко соблюдать инструкции и правила безопасности на наших вокзалах, вокруг железнодорожной инфраструктуры, в наших поездах. Никакой человечности от врага нельзя ожидать - поэтому критически важно всем нам не давать ему шанса, беречь себя и соблюдать правила", - отмечают в "Укрзализныце".
Сегодня каждый вокзал, платформа и поезд в Украине являются приоритетной целью врага.
Железнодорожники продолжают движение, несмотря на опасность, однако призывают граждан заботиться о своей жизни и неукоснительно слушать указания работников.
"Продолжать движение и беречь жизнь мы можем только тогда, когда соблюдаем все правила на каждом вокзале", - добавили в компании.
Напомним, что 29 октября российские захватчики нанесли удар по гражданскому электропоезду в Днепре.
В результате попадания вражеского беспилотника по железнодорожному вокзалу 14 человек погибли, еще 14 получили ранения разной степени тяжести.
Кроме Днепра, в тот же день оккупанты совершили серию ударов по гражданским объектам в Чернигове, Кременчуге и Запорожье.
В результате массированных атак погибли и получили ранения десятки гражданских людей, среди которых есть дети.